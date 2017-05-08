Sarıyerliler tapuları için yeniden İBB önünde

UZUN zamandır tapularını almak için mücadele eden Sarıyer'in 11 mahallesinden vatandaşlar, bu ay mecliste onaylanmasını bekledikleri imar ıslah planlarının gündemine alınmadığını öğrenince soluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) aldı.

SÖZLERİ TUTULMAYINCA YENİDEN EYLEM YAPTILAR

Sarıyer'in Kocataş, Kazım Karabekir, Derbent, Reşitpaşa, Ferahevler, Rumelihisarüstü, PTT Evleri, Pınar, Emirgan, Çayırbaşı, İstinye ve Sarıdağ mahallelerinde oturan vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu Sarıyer Mahalleler Birliği, tapu taleplerini yinelemek için İBB'nin Saraçhane binası önünde toplandı. İBB Meclisi'nin Mayıs ayı toplantılarının ilk gününde İBB binası önüne gelen grup, Mart ayında da İBB'ye gelerek tapu taleplerini dile getirmiş, İBB yetkililerinden konunun takipçisi olacaklarına ilişkin söz almışlardı.

PLANLARA BÜROKRASİ ENGELİ

Beraberindeki heyetle birlikte İBB'deki bürokratlarla görüşen Sarıyer Mahalleler Birliği sözcüsü Neriman Dülger, “Sarıyer Belediye Meclisi'nde onaylanan planlar bir bürokratın imzasıyla İBB Meclisi'nde görüşülmeksizin ilçe belediyesine geri yollandı. Biz hakkını hukukunu bilen, organize olmuş, siyasi ayrım gözetmeden usulünce hakkını arayan vatandaşlarız. Söz ve karar milletin ise bunu söylerken samimi iseler, Sarıyer Belediyesi tarafından gönderilen imar ıslah planlarını büyükşehir belediye meclisinde görüşmek durumundadırlar. Bu konuda alınteri döktük. Bu yerler bizim namusumuz. Namusumuzu alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

CHP'Lİ TOPRAK : RANTTAN YANA OLAN PLANLAR ÇABUK GEÇTİ

İBB önünde bekleyen kalabalığa CHP milletvekili Erdoğan Toprak ve CHP'li Meclis üyeleri de destek verdi. Sarıyerlilere destek verdiklerini söyleyen Toprak, “Bugüne kadar birçok plan geçti. Ama ranttan yana olanlar çok çabuk geçti, halktan yana olanlar kapalı kapılar arkasında engellenerek geri gönderiliyor” diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

DHA