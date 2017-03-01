Şehit Fethi Sekin için koştular

İZMİR Adliyesi'ne yönelik olarak PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için Ege Üniversitesi organizasyonuyla 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu' düzenlendi. Koşuya aralarında adliye personeli, polis ve sporcuların da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Ege Üniversitesi'nin organizasyonu İzmir Valiliği ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu' için 600 kişi kayıt yaptırdı. Ege Üniversitesi Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi önünde bugün saat 10.00'da koşunun startı verildi. 11 kilometrelik parkurdan oluşan koşuya adliye çalışanları, polisler ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 600'e yakın sporsever katıldı. Ege Üniversitesi'nden başlayan koşu, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya ulaşan sporcuların, tekrar başlangıç noktasına dönmesiyle son buldu. Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yaş gruplarına göre 8 ayrı kategoride düzenlenen koşuda toplam 11 bin TL'lik de ödülün yanı sıra katılanlara madalya da verildi. 30 yaş altı genel kategoride birinci olan ve koşu için İzmir'e Antalya'dan gelen Sümeyye Erol, şöyle dedi:

"Çok güzel ve anlamlı bir koşuydu" dedi. Aynı kategoride ikinci olan ve Aydın'dan koşuya katılmak üzere İzmir'e gelen Halime Karakoyun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de polis ve asker şehitlerimiz için koştuk. Umarım bir daha kötü olaylar yaşanmaz" diye konuştu, Bu kategoride 3'üncülüğü ise Yeliz Kurt elde etti. Yine 30 yaş altı genel kategoride erkeklerde 1'inci olan Ege Üniversitesi öğrencisi Levent Ateş, "İzmir'in sporcularıyız. Şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen koşu geleneksel hale gelecek. Biz bu yarışı tüm şehit ailelerine armağan ediyoruz. Patlamanın yaşandığı yere ulaştığımızda duygu dolu anlar yaşadık. Oradan geçerken üzüntü ve gururu bir arada hissettik. Fethi ağabey, kendisini Türk halkı için feda etti, ona minnettarız."

Aynı üniversitenin öğrencisi ve koşuyu kendi kategorisinde 2'nci olarak tamamlayan Abdurrahman Gedikoğlu ise, "Üniversitemizin böyle bir etkinlik düzenlemesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. Bu kategorinin üçüncü ise Kenan Yalçın oldu.

Koşunun tamamlaması ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

DHA