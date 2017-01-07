Şehit polis Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlandı (2)

ANNESİNİ YANINA DEFNEDİLDİ

İzmir Adliyesi'nde katliam yapmak isteyen teröristleri etkisiz hale getirirken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, uzun araç konvoyu ile Baskil İlçesi'ne getirildi. Burada ilçe belediyesi önünde cenaze töreni yapıldı. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

İlçe merkezinde, şehidin cenazesinin geçtiği güzergahlarda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, binalara ve evler ile işyerlerine Türk bayrakları ve şehit Polis Sekin'in ları asıldığı görüldü.

"SEN BASKİL'İN GURURU, TÜRKİYE'NİN KAHRAMANISIN"

Şehit polis Sekin'in cenazesinin bulunduğu tabutun etrafında toplanan ailesi ve yakınları, tabutu öperek, "Sen Baskil'in gururusun, Türkiye'nin kahramanısın. Ağlamıyoruz, dimdik duruyoruz" dedi. Şehit polis Sekin'in 15 yaşındaki kızı Dila, başında polis beresi ile babasının tabutunun başından ayrılmadı.

YAKINLARI POLİSLE BİRLİKTE TABUTU OMUZDA TAŞIDI

Aynı meydanda daha sonra Elazığ Müftüsü Peyami Güngör, cenaze namazı kıldırdı. Kılınan namazın ardından tören mangasıyla birlikte şehidin yakınlarıyla birlikte şehidin tabutu omuzlara alınarak, cenaze aracına kadar taşındı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde, Baskil'e 3 kilometre mesafede bulunan Doğancık Köyü'ne getirilen şehit polis Sekin'in cenazesi, buradaki köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Sekin, 2 ay önce kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden annesinin yanında kazılan mezara defnedildi. Ardından polis tören mangası 3 kez saygı atışı yaptı.

DHA