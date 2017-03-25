Semiha Yıldırım '81 ilde 81 Kızılay Anaokulu' projesinin tanıtım törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 ilde 81 Anaokulu Projesi"nin tanıtım toplantısı Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde düzenlendi.

"ANA OKULLARI AYDINLIK GELECEKLERİMİZE EN BÜYÜK MİRAS OLACAKTIR"

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım da katıldı.

Toplantıda konuşan Semiha Yıldırım, "Türk Kızılayı anaokulu 350 metrekare kapalı 110 metrekare açık alan üzerine, modern şekilde inşa edilecek. Bu yapıyla dünyadaki örneklerin önüne geçip, tamamen çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek şekilde yapılıyor. Bina tasarımı çocuğun rahatına göre yapıldı. Ana okulları aydınlık geleceklerimize en büyük miras olacaktır. Çocuklarımıza bunları sunmak en önemli hedeflerimizdendir. Değişen kentlerde, yozlaşan kültürlerde zamanın çocuklardan çaldıklarını onlara uygun mekanlar vererek telafi edebiliriz" şeklinde konuştu.

"EĞİTİME ÖNEM VERİRSENİZ HER ŞEYE ÖNEM VERMİŞ OLURSUNUZ"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz milli gelirin yüzde 5,8'ini eğitime ayırdıklarını dile getirdi. Bakan Yılmaz, "Çünkü, eğitime önem verirseniz her şeye önem vermiş olursunuz. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmiş olursunuz. Ancak ayırdığımız kaynaklar gösteriyor ki Türkiye'nin önceliği ve en önemli konusu eğitimdir. Bu kapsamda Başbakanımız önümüzdeki yıllar için bize 3 hedef koydu. Birincisi, okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacaksınız. Çünkü daha kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. İkincisi, ikili eğitimi kaldıracaksınız. 77 bin ilave derslik yapılması gerekiyor. Niçin Yine kaliteli eğitim vermek için evlatlarımıza. Bir de yabancı dil sorununu da mutlaka çözebilmemiz lazım" diye konuştu. Toplantıda, projenin tanıtım filmi gösterildi. Okulların bazılarına şehitlerin isminin verileceği belirtildi. Konuşmaların ardından Erzincan, İzmir ve Sivas'a canlı bağlantı kurularak, illerin valileri, milli eğitim müdürleri ve kızılay şube başkanlarının katılımıyla temel atma törenleri düzenlendi. Erzincan'daki okula ismi verilen şehit Selim Topal'ın babası Salih ve annesi Hatice Topal ile bağışçılar da sahneye çağrıldı.



DHA