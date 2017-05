Siirtliler, Nurhayat'ın katil zanlısı için idam cezası istedi

SİİRT'te 30 Nisan günü kaldığı öğrenci yurduna giderken erkek arkadaşı O.K. tarafından yolu kesilerek 20 yerinden bıçaklanıp, öldürülen 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin için yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşüne katılanlar 'İdam isteriz' sloganı attı.

Siirt'te geçen ay erkek arkadaşı O.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen Nurhayat Beytekin için protesto gösterisi yapıldı. Eyleme katılan Nurhayat'ın ailesi ve arkadaşları katil zanlısının idamla cezalandırılmasını istedi. Nurhayat'ın öldürüldüğü yerde düzenlenen eyleme Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, Siirt Barosu avukatları, Siirt Tabipler Odası Başkanı Ekrem Bilek, CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, bazı sivil toplum örgütleri, Nurhayat Beytekin babası Derviş, annesi Naile Beytekin, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Nurhayat'ın öldürüldüğü yerde basın açıklaması yapan Siirt Barosu avukatlarından Gülan Gök, Nurhayat'ın canice öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını ve Baro olarak hukukin surecin takipçisi olacaklarını söyledi. Nurhayat'ın babası Derviş Beytekin ise acılarının büyük olduğunu, bu cinayetin başka insanların başına gelmemesini istediklerini belirterek, 'Kaderimizde bunu görmek vardı. Bu acıyı biz yaşadık başkaları yaşamasın. Devletimizin bizim arkamızda olmasını ve o caniye gerekli cezayı vermesini istiyoruz' dedi.

İDAM İSTEDİLER

Nurhayat'ın öldürüldüğü yerde eylem yapan yaklaşık 3 bin kişi, genç kızın katil zanlısı O.K. için idam cezası istediklerini söyledi. Ellerinde döviz ve pankartlar ile eyleme katılan çok sayıda kadın ise 'O katile ne kadar ceza verilirse verilsin, bizlerin içi rahat etmeyecek. Daha baharında bir hayatı yok eden o katilin idam edilmesi gerekir. Bizler devletimizden bunu istiyoruz' dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından toplananlar Nurhayat'ın öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakarak olayı protesto etti.

DHA