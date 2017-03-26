Siirt'te mahkumlar fidan dikti

SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar için fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Siirt Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar ve adliye çalışanları Tillo İlçesi'nde fidan dikma etkinliğine katıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çeşitli suçlardan denetimli serbestlik kapsamındaki mahkum ve adliye çalışanlarının fidan diktiği alanı 'Denetimli Serbestlik Hatıra Ormanı' adı verildi. Etkinliğin amacının denetimli serbetslik kapsamındaki mahkumları topluma kazandırmak olduğunu anlatan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Canserver, şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında hükümlüler ile birlikte burada ıslah çalışmaları kapsamında ağaç dikme çalışması gerçekleştirdik. 130 adliye çalışanımız ve 70 denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlü ile birlikte ağaç dikme faaliyeti yaptık. Amacımız bu hükümlüleri toplama kazandırmak."

DHA