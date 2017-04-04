Şile'de küçük öğrenciler Neşet Ertaş'ı andı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE "75.Yıl Ortaokulu Ozanları Anıyor" etkinliklikleri kapsamında Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı anma programı gerçekleştirildi.

Şile Kültür Merkezi'ndeki programa Şile Kaymakamı Salih Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Dizieğri’nin yanı sıra okul müdürleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. Programda Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, müzik öğretmeni İclal Erdem yönetiminde Neşet Ertaş'ın unutulmaz türkülerini seslendirdi. Öte yandan 75. Yıl Ortaokulu öğretmenlerinden Talha Ayaz’ın başarılı anlatımı ve sunumu programa ayrı bir renk kattı.

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