Sivas'ta FETÖ'den 4 polis tutuklandı

SİVAS merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 polisten 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sivas merkez, Suşehri ilçesi, Ordu ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü aktif olarak görevine devam eden 10 emniyet personeli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden B.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.A., O.A., U.K., ve R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA