Suriyeli sivil toplum örgütleri Türkiye'ye destek verdi

Suriye Bayır Bucak Türkmenleri, Suriye Uluslararası Akademisyenler Derneği ve Suriye Hanımlar Topluluğu, Hollanda'yı kınadı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplanan Suriye Bayır Bucak Türkmenleri, Suriye Uluslararası Akademisyenler Derneği ve Suriye Hanımlar Topluluğu üyelerinde oluşan grup, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Grup adına Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı ve Bayır Bucak Türkmenleri Koordinatörü Samir Hafez açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Hollanda'nın yapmış olduğu bu hareketi kınıyoruz. Demokratik bir yaşam içinde olduklarını zannederek bu davranışları bizim için çok şaşırtıcı oldu. Türkiye bugün liderliği yaptığı için mi yoksa bir seçim propagandası mı yapıyorlar. evet veya hayır konusunda bize mi karışıyorlar Onun için biz kınıyoruz. Demokratik tavırlar beklerken bizi çok şaşırttılar. Nasıl bir Türk bakanın inmesini sağlayamıyorlar Konsolosluğu girmesini engelliyorlar Türklerin üzerine köpeklerin salındığı manzara bizi çok üzdü. Suriye halkı anladı ki, biz anladık ki amaç sadece Suriye değil. Yavaş yavaş amaç Türkiye'ye de uzanıyor. Bu kadar dostluk içinde birden bire bu kadar dönüş yapmaları bizim için korku konusu oldu. Bizim tek kalemiz Türkiye'ye de saldıracaklarsa biz hem kınıyoruz hem de bütün gücümüzle, ister Türkmenler adına, ister Suriyeli akademisyenler adına ve Suriyeli Hanımlar olarak buradayız.Türkiye'den özür dilenmesini istiyoruz. Tüm gücümüzle Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye tam destek vereceğimizi ilan ediyoruz."

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

DHA