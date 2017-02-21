Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: ABD ile birlikte Suriye’ye asker göndermeyi planlıyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, ABD ile birlikte Suriye’ye asker göndermeyi planladıklarını söyledi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Al-Jubeir, ülkesinin IŞİD ile mücadele etmek amacıyla ABD ile birlikte Suriye’ye özel birlikler göndermeye hazır olduğunu belirtti.

ABD ile istişare halindeyiz

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle birlikte, bazı İslam ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda, ABD’nin yanında özel birliklerden oluşan kara gücü gönderme konusunda hazır olduklarını deklare ettiklerini vurgulayan Al-Jubeir, “Biz planın ne olduğu ne yapılması gerektiği ve nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda ABD ile istişare içerisindeyiz” diye konuştu.

IŞİD’den temizlenen bölgeler Hizbullah, İran ve rejime bırakılamaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye stratejisinin gözden geçirilmesi için Savunma Bakanı James Mattis’i görevlendirdiğini ve raporun yakın zamanda hazır olmasının beklendiğini kaydeden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, temel fikrin, IŞİD’den temizlenen bölgelerin Hizbullah, İran ya da rejim güçlerinin eline geçmesinin önlenmesi olduğuna işaret etti.

Esad gitmeli

Ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın gitmesi gerektiği yönündeki görüşünü tekrarlayan Al-Jubeir, Esad’ın 600 bin kişinin ölümünden ve 12 milyon kişinin mülteci konumuna düşmesinden sorumlu olduğunu, son dönemde askeri başarı elde etmiş olsa da, yine de gitmesi gerektiğini savundu.

Uzun yıllar Suriye’de gerilla savaşı olur

Perşembe günü Cenevre’de başlayacak olan barış görüşmelerinin siyasi geçiş sürecini planlaması gerektiğini vurgulayan Al-Jubeir, hedefin Esad’sız bir Suriye olması gerektiğini söyledi. Al-Jubeir, geçiş süreci planlanmazsa, Suriye’de savaşın nasıl sona ereceğini bilemediğini de belirterek, çözümün Esad rejimine politik baskıyı artırmakta olduğunu öne sürdü. Bunun tek çözüm olduğunu kaydeden Al-Jubeir,” Aksi takdirde, biz çok uzun yıllar Suriye'de bir gerilla savaşının var olacağını görürüz” dedi.

DHA