Rize Haberi: TEMA Vakfı’ndan organik çay üretimine destek TEMA Vakfı’ndan organik çay üretimine destek Son Dakika Haberi







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TEMA Vakfı’ndan organik çay üretimine destek TEMA Vakfı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın önümüzdeki yıldan itibaren bölgede tamamen organik çay üretimine geçilmesi kararını desteklediklerini açıkladı.

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, 2016 yılında Doğuş Çay işbirliği ile sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması konusunda başlatılan, ‘Her Dem Toprak İçin’ projesi kapsamında, ‘Sürdürülebilir Çay Tarımı Eğitimleri’ yapıldığını hatırlattı. Dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize’de düzenlenen eğitimlerde çay üreticilerinin odak noktası olduğunu ifade eden Ataç, “Üreticilerle birlikte sosyal çevresini oluşturan öğretmen, din adamı, muhtar, kadın ve öğrenci gibi toplumun farklı kesimlerinden 6 bin kişiye eğitim verildi. Eğitimler kapsamında herkes çay bahçelerinde sağlığı bozulan topraklar için önlem almaya davet edildi" dedi.

"ORGANİK ÇAY TARIMI KARARI MEMNUNİYET VERİCİ"

Çay tarımında öncelikli ele alınması gereken sorununun toprak bozulması olduğunu saptadıklarını belirten Ataç, şunları söyledi:

“6 bin kişiye eğitim vererek çay bahçelerinde sağlığı bozulan topraklar için önlemler alınması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu süreçte herkesi çay bahçelerinde sağlığı bozulan toprak ananın sesine kulak vererek gerekli tedbirleri almaya davet ettik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çay bahçelerinde toprak dostu organik gübre kullanımına ve bölgede 830 bin dekar alanda tamamen organik çay üretimine geçilmesine ilişkin kararından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Organik çay tarımının tüm bölgede yaygınlaşması için iyi bir hazırlık ve planlama yapılması ve tüm taraflar sürece dahil edilerek amaç birliğinin sağlanmasını önemli.”

DHA