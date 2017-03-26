TEM'de minibüs alev alev yandı

BOLU'dan geçen TEM'de hareket halindeyken motor kısmından tutuşan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde TEM Bolu Dağı Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara yönüne giden Muammer Göçmen yönetimindeki 06 AU 9259 plakalı minibüsün hareket halindeyken motor kısmı bilinmeyen nedenle tutuştu. Dumanları fark eden sürücü Göçmen, minibüsü emniyet şeridine çekerek yanında bulunan eşi Nuray Göçmen ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Motor kısmından başlayan yangında minibüs yandı. Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'nde bulunan itfaiye ekibi ile İtfaiye Müdürlüğü'nden gelen ekip yanan minibüsü söndürdü. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis, soruşturma başlattı.

DHA