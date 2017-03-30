TÜBİTAK Proje Yarışması'nda 13 çalışma ile derece yaptılar

TÜBİTAK tarafından düzenlenen, 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlandı.

27-29 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ve sonuçları bugün açıklanan TÜBİTAK Bölge Finallerinde; Okyanus Koleji lise öğrencileri toplam 13 projede derece yaptı. Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Tarih, Kodlama, Matematik, Teknoloji Tasarım ve Coğrafya alanlarında hazırladıkları 115 projeyle en çok proje üreten okul oldu ve 25 Bilimsel Proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Proje yarışmasında finale kalarak yarışmaya damga vurdu. Yıl boyunca okullarında yaptıkları çalışmalar ve üniversitelerden aldıkları destekle hazırladıkları projeleri sergileyen öğrenciler, akademisyenlerden oluşan değerlendirme jürilerine sunum yaptılar. Okyanus öğrencileri finale kalan projelerinden 8 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük başarısı kazandı.

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yöneticisi Dr. Duygu Yavuz; Türkiye genelinde en fazla proje çalışması yürüten ve her yıl en çok proje ile TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandıklarını ifade ederken, "Öğrencilerin çalışmalarını planlayan ve destek veren başta BARGEM (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi) ekibimize ve danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bölge Finallerinde Okyanus Kolejleri'ni başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ise kutluyoruz" şeklinde konuştu.

DHA