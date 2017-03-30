Türk Kızılayı ile Türk askeri 10 bin Kosovalı ailenin yüzünü güldürdü

Türk Kızılayı ile Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi 10 bin Kosovalı'ya gıda ve giyim yardımında bulundu. Türk Kızılayı tarafından gönderilen 40 bin parça giyim ile 10 Bin aileye yetecek kadar gıda yardım paketleri bugün Kosova'nın Prizren bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Kosovalı Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman asıllı ailelere dağıtılan yardım paketlerini alan Kosovalılar, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk askerine teşekkür ettiler. Türk Kızılayı ve Türk subayları tarafından Kosova Kızılhaçı'nın daha önceden tespit ettiği ailelere dağıtılan yardım paketleri ve giyim parçalarını alan ihtiyaç sahibi Kosovalıların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Türk askeri çocukları giydirdi

Gıda ve giyim paketlerini dağıtan Türk Kızılayı yetkilileri ile Türk askeri, vatandaşlara sağlıklı günler dilediler. Dağıtım sırasında Türk askerinin Kosovalı bir kız çocuğunu giydirmesi ailesini mutlu etti. Dağıtımla ilgili DHA'ya konuşan Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürlüğünde görevli Anıl Kocabal, Türk Kızılayı'nın hiçbir zaman Kosova'yı unutmadığını ve her zaman Kosovalılara yardım elini uzattığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

– Dağıtımdan detay

– Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürlüğünde görevli Anıl Kocabal ile söyleşi

DHA