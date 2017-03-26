Ukraynalı gelin, karaciğeriyle kızının arkadaşına hayat verdi

UKRAYNA'da tanıştığı işadamı Remzi Girgin ile evlenerek Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ne yerleşen 44 yaşındaki Yeliz Girgin, eşi ve çevresinin karşı çıkmalarına rağmen, liseyi giden kızının sınıf arkadaşı 16 yaşındaki Gizem Yaşar'a karaciğerini bağışlayarak hayat verdi. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Girgin, "Onu sürekli arayarak teselli ediyorum. 'Ben iyileştim haydi sen de iyileş ve gel' diyorum. Yakında aramıza dönecek ve iyileşecek, artık o da benim kızım sayılır" dedi.

Ukraynalı Elizabet Limanska, 16 yıl önce ülkesinde tanıştığı Türk işadamı Remzi Girgin ile birlikte Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ne gelerek 10 yıl önce evlenip, 'Yeliz Girgin' adını aldı. İlçedeki bir kilit fabrikasında çalışan Yeliz Girgin ile Remzi Girgin'in evliliklerinden 16 yaşındaki Neriman ve ikizleri 12 yaşındaki Zeynep ile İrem dünyaya geldi. Girgin çiftinin Fevzipaşa Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Lisesi'nde eğitimini sürdüren büyük kızları Neriman, evlerine sık sık en yakın sınıf arkadaşı 16 yaşındaki Gizem Yaşar ile gelip gitmeye başladı.

Daha önce dalak büyümesi teşhisi konulan ve tedavi gören Gizem Yaşar, 2 ay önce rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar'ın iç kanama geçirdiğini belirleyen doktorlar karaciğer nakli olmasına karar verdi. Gizem'in ailesi ve yakınlarından alınan doku örnekleri tutmayınca, liseli kızın annesi Feride, babası Osman Yaşar, arayış içine girdi, ancak bir sonuç alamadı. Kızının en yakın arkadaşının durumunu öğrenen Ukraynalı gelin Yeliz Girgin, hemen girişimde bulunup, kan gruplarının tuttuğunu öğrenince, Gizem'e karaciğerini bağışlama kararı aldı.

Aldığı kararı eşi Remzi Girgin ve çocuklarından gizleyen Yeliz Girgin, hastaneye giderek doku örneği verdi. Doku örneğinin Gizem Yaşar ile uyuşması üzerine büyük sevinç yaşayan Girgin, hemen işlemlere başlayarak karaciğerini bağışlama için tüm işlemleri tamamladı. Bu sırada Ukraynalı gelinin aldığı karar ailesi ve iş arkadaşları tarafından duyuldu. Remzi Girgin, üç çocuğunun annesinin karaciğerini vermesini karşı çıkarak, vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. Ancak Yeliz Girgin, "Benim de çocuklarım var. O daha bir çocuk" diyerek, karşı çıkanlara tepki gösterdi.

EŞİNE HABER VERMEDEN İSTANBUL'A GİTTİ

Çerkezköy'de Girgin ailesinin evinde gelişmeler tartışılırken, durumu ağırlaşan Gizem Yaşar'ın, İstanbul'da özel bir hastanede organ nakli için tüm kontrolleri tamamlandı. Yaşar'ın doktorları telefonla 15 gün önce aradıkları Yeliz Girgin'i, organını bağışlamak üzere hastaneye davet etti. Telefon üzerine Yeliz Girgin'in karşı çıkacağını düşündüğü eşine haber vermeden, işyerinden izin alıp, İstanbul'a giderek, yattığı ameliyat masasında 4 saat süren operasyonla karaciğeri alındı. Ardından da Ukraynalı gelinden alınan karaciğer yaklaşık 12 saat süren operasyonla Gizem Yaşar'a başarılı bir şekilde nakledildi.

Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Yeliz Girgin, daha sonra Çerkezköy'e ailesinin yanına dönerken, karaciğerini bağışladığı Gizem Yaşar da 36 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra tedavisi doktorlar gözetiminde sürüyor. Karaciğerini bağışladığını döndüğü evinde eşi ve çocuklarına anlatan Yeliz Girgin, bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Ukrayna'daki ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğunu belirten Girgin, kendisinin toplam 6, eşi Remzi Girgin'in de ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğunu ifade ederek, toplam 9 çocuklu bir aile olduklarını anlattı. Çocukları çok sevdiğini ve kızının en yakın arkadaşı Gizem'in de bir çocuk olduğunu söyleyen Yeliz Girgin, karaciğerini bağışladığı Gizem'in de bir önce eski sağlığına kavuşmasını istediğini kaydetti. Yeliz Girgin, Gizem Yaşar ile telefonla görüştüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Onu sürekli arayarak teselli ediyorum. 'Ben iyileştim haydi sen de iyileş ve gel' diyorum. Yakında aramıza dönecek ve iyileşecek, artık o da benim kızım sayılır. Ben bir hayat kurtardığımı henüz Ukrayna'da yaşayan annem ve diğer yakınlarımla paylaşmadım. Organımı bağışlarken de hiç bir karşılık beklemedim. Organımı bağışlayarak bir çocuğun hayatını kurtarıp, ailesinin de kaderini değiştirdiğime inanıyorum."

KIZI İÇİN TAZMİNATINI ALIP İŞİNİ BIRAKTI

Organ nakli olan Gizem'in babası Osman Yaşar, iki kızı bulunduğunu belirterek, Gizem'i sağlığını kavuşturmak için çalıştığı traktör fabrikasından tazminatını alarak ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. İşinden ayrıldıktan sonra elindeki parayla kızını sağlığına kavuşturmak için mücadele verdiğini belirten Osman Yaşar, kızının hayatı kurtulduğu için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Ukraynalı Yeliz Girgin'e büyük minnettarlık duyduğunu ifade eden Yaşar, "Allah razı olsun onlardan. Biz uzun süredir komşuluk yapıyorduk, artık kardeş aile olduk. Yeliz hanım benim kardeşim, Remzi bey ise benim ağabeyim oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Anne, Feride Yaşar da yabancı gelin Yeliz Girgin'e kızlarının hayatını kurtardığı için minnettar olduklarını dile getirdi.

DHA