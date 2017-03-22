Van'da 74 kilo 914 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi'nde bir araçta yapılan aramada 74 kilo 914 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Gürpınar ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Plakası açıklanmayan araçta 'Zeyna' adlı özel eğitimli köpekle arama yapıldı. Araçta yapılan kapsamlı aramalarda, aracın taban kısmında özel olarak yapılan bölmede 144 paket halinde 74 kilo 914 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü F.O., 'Uyuşturucu veya uyarıcı made ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili çok yönle soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

DHA