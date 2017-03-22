Veysi Kaynak: Başkanlık modeli belediyelerimizde uygulanıyor

BAHÇELİEVLER'de yüzme havuzu açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, başkanlık sistemini mevcut belediye başkanlığı sistemine benzeterek “Başkanlık modeli belediyelerimizde uygulanıyor. Halkımız bir yandan belediye başkanını seçiyor bir yandan da onun danışma meclisi gibi çalışan belediye meclisini. Yapmak istediğimiz tam da bu. Eğer belediye başkanı sistemi diktatörlük oluştursaydı, belediye başkanlarının hepsinin diktatör olması lazımdı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Bahçelievler'de hizmete giren yüzme havuzunun açılışını yaparak, Bahçelievler'deki yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı.

“EĞER BELEDİYE BAŞKANI SİSTEMİ DİKTATÖRLÜK OLUŞTURSAYDI…"

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bu coğrafyada bu devleti güçlü kılmak zorundayız, çünkü bu coğrafyada zayıf devletlerin ne halde olduklarını görüyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da gördük. Dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel şehrinde, en çok risklerle karşı karşıya olan bir yerdeyiz. O nedenle 16 Nisan'ı çok önemsiyoruz" dedi.

Başkanlık sistemini belediye başkanlığı sistemine benzeten Kaynak, “Başkanlık modeli belediyelerimizde uygulanıyor. Halkımız bir yandan belediye başkanını seçiyor bir yandan da onun danışma meclisi gibi çalışan belediye meclisini. Yapmak istediğimiz tam da bu. Eğer belediye başkanı sistemi diktatörlük oluştursaydı, belediye başkanlarının hepsinin diktatör olması lazımdı" dedi.

“KILIÇDAROĞLU YAPMAK İSTEDİĞİMİZİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORSA KANDİL'E BAKSIN"

5 yılda bir sandığa gidileceğini ve millete doğrudan hesap verileceğini söyleyen Kaynak, “Kılıçdaroğlu, yapmak istediğimizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa, Kandil'e baksın, Pensilvanya'daki sapığa baksın. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da yeniden başkaldıran Nazizme Faşizme baksın. Bir hanımefendi bakanımızı atlarıyla, itleriyle kendi konsolosluğa sokmayarak kadın hakkı, ifade özgürlüğü ne varsa yerin dibine batıran Avrupa'ya baksın. Kılıçdaroğlu için söyleyeceğim en kolay yol budur." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERMEYE BİLE LÜZUM GÖRMEDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da demagojik bir siyaset arenasında olduklarını söyleyerek “Sayın Kılıçdaroğlu, 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda vatandaşlarımız ve medyanın önünde kaç kez elinde dosyalarla geldi, 'Sana 3 gün müsaade, cevabını ver' dedi. Biz muhatap bile kabul etmedik. Çünkü öyle bir endişemiz yoktu. Bizim muhatabımız halktır. Biz kendimizi halka anlattık, cevap vermeye bile lüzum görmedik" dedi.

"YETER Kİ SİZ 16 NİSAN'DA BU DURUŞUNUZU 'EVET' OLARAK GÖSTERİN"

Bahçelievler havuzunun 22 ay önce temelini attıklarını söyleyen Topbaş, “Bu ne ilk ne de son. Siz bizim arkamızda durduğunuz sürece, bize destek verdiğiniz müddetçe bunların ardı arkası kesilmeyecek. Yeter ki siz 16 Nisan'da bu duruşunuzu 'Evet' olarak gösterin. İstanbul'un herkesin imrendiği, bütçesinin tam takır olmadığı, hava kirliliğinin olmadığı bir şehir olsun istiyorsanız 'Evet' deyin" diye konuştu.

HAVUZDA ÇOCUKLAR YARIŞTI, KAYNAK VE TOPBAŞ İZLEDİ

Törende konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, çocuklarla birlikte önce temeli atılacak olan Mehmet Akif Mahallesi'ndeki 121 Metrelik Atıksu Hattı'nın inşaatına bağlanarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Kaynak, Topbaş ve Develioğlu, daha sonra yine çocuklarla kurdele keserek Bahçelievler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile diğer atıksu yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi. Yüzme havuzunu da gezen Kaynak ve Topbaş, yüzme gösterisi yapan çocuklardan müsabakalarda ve olimpiyatlarda madalya istedi.

Açılışı Yapılan Yatırımlar şöyle:

Bahçelievler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler-Yenibosna Atıksu Aktarım Tüneli (1250 metre)

Atıksu ve Yağmur Suyu Kanalı (5 Kilometre)

Temeli Atılan Yatırımlar şöyle:

5 Mahalleye 12 Kilometre Atıksu ve Yağmursuyu Kanalları

Mehmet Akif Mahallesi'ne de 121Metre Uzunluğunda Atıksu Hattı

DHA