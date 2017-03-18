Vinç altında kalan liman işçisi öldü

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir limanda çalışan 56 yaşındaki Osman Akçay vincin paletlerinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman Akçay hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde, Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Limanda işaretçi olarak çalışan Osman Akçay, vincin paletlerinin altında kaldı. Ağır yaralanan Osman Akçay, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vincin diz üstünden geçmesi sonucu yaralanan Osman Akçay aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti. Vinç operatörü S.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA