Yağmurda dökülen portakal bahçede kaldı

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Semih Karademir, aşırı yağmur nedeniyle portakalların yere döküldüğünü, üreticilerin de çamur nedeniyle hasat yapamadığını söyledi.

Türkiye'de yıllık ortalama 4 milyon ton civarında turunçgil üretimi yapıldığını, bunun da yaklaşık 1.8 milyon tonunu portakalın oluşturduğunu belirten Semih Karademir, "Türkiye narenciye üretiminin yaklaşık üçte birini karşılayan Adana'da aşırı yağışlar portakal üreticilerini olumsuz etkiledi. Dalından hasat edilen portakallar 50-60 kuruşa, dökülenler 5-10 kuruşa satılabiliıyor" dedi.

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının yükseldiğini anımsatan Karademir, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yılbaşı sürecinde 1-2 gün süreyle don olayı gerçekleşti. O havalarda meyvelerimizde normal koşulda beklenen zarar gerçekleşmedi. Soğuk havalarla beraber esas fiyatları etkileyen olay yağışlar. Yağışla birlikte yaklaşık 10-15 günden beri bahçelerde turunçgil hasadı yapılamıyor yağmurdan ve çamurdan dolayı. Yağmurlardan dolayı üreticimiz ne yazık ki bahçelere girip hasat yapamadığımızdan pazara yeteri kadar arz sağlanamıyor. Arz talep meselesinden dolayı fiyatlarda bir miktar yükselme oluyor. Hem üretici hem de tüccarın zararı var. Yağmurlarla beraber portakal gibi meyveler daha hızlı bir şekilde dökülüyor. Döküldüğünde de mesela dekardan 5 ton alacak olan üretici 4- 4.5 ton ürün elde ediyor. Bu da direk üretecinin zarar yaşamasını sağlıyor. Yere düşen ürünler ise 5-10 kuruşa daha çok meyve suyu fabrikalarına gönderilmek üzere değerlendiriliyor. Bazı üreticiler ise yere dökülen portakalları toplamayıp bahçede bırakabiliyor."

DHA