Yapı Kredi Private Banking Türkiye’nin en iyisi seçildi

Uluslararası iş ve finans dünyası yayınlarından Global Finance Magazine tarafından düzenlenen World's Best Private Banks Awards 2017 ödüllerinde Yapı Kredi Private Banking “Türkiye’nin En İyisi” seçildi.

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Private Banking, Euromoney, World Finance Best Private, Global Financial Market Review kuruluşlarının layık gördüğü ödüllerine, World's Best Private Banks Awards 2017’de “Türkiye’nin En İyisi” ödülünü ekledi ve özel bankacılık alanında başarılı olduğu tescillendi.

Yapı Kredi Direktörü İmre Tüylü, finans dünyasının yakından takip ettiği uluslararası yayın kuruluşu Global Finance Magazine tarafından “Türkiye’nin en iyisi” seçilmiş olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Bu başarıda sunulan hizmetler kadar, içinde bulunulan çağa uygun müşteri beklentilerini karşılamanın da etkili olduğunu söyleyen Tüylü, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’yi özel bankacılık ile tanıştıran Yapı Kredi Private Banking olarak, müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda sunduğumuz hizmetleri her geçen gün geliştiriyoruz. Müşterilerimize, dijitalleşen dünyada da ihtiyaçlarına uygun olarak her zaman ayrıcalıklı hizmet sunabilmek önceliğimiz oldu. Bu kapsamda internet şubemizi ve tablet uygulamalarımızı yeniledik. Kişiye özel zenginleştirilen fonksiyonları, kullanıcı dostu ara yüzü ve yenilenen tasarımı ile müşterilerimiz özel portföy dağılım önerileri, kişiye özel ürün/hizmet teklifleri, Yapı Kredi Crystal Kart sahiplerine özel fonksiyonlar ve danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor.”

Portföyü dijitalden yönetmek artık çok kolay

Yapı Kredi Private Banking müşterilerinin portföylerini dijital kanallardan çok rahat yönetebildiklerini de hatırlatan Tüylü, şu bilgileri verdi:

“Müşterilerimizin dijital kanallarımız üzerinden portföylerini en iyi şekilde yönetmeleri adına hayata geçirdiğimiz “Portföy Dağılımı Tavsiyesi” özelliğinin müşterilerimiz için büyük fark yaratacağını düşünüyoruz. Bu yeni özellik ile yatırımcı profillerini ve beklentilerini "Uygunluk Testi" ile belirleyen müşterilerimiz, testin sonucuna paralel risk gruplarına göre portföy dağılım tavsiyesi alabiliyorlar. Ayrıca mevcut portföylerini bankamızın önerdiği ürün grubu dağılımı ile karşılaştırabiliyor ve diledikleri takdirde portföy dağılım detaylarını portföy yönetmenleri ile kolaylıkla paylaşabiliyorlar. Böylelikle dijital kanallar üzerinden kuracakları iletişimle şubeye gitmeden de yatırımlarını kolaylıkla yönlendirebiliyorlar.”

Yapı Kredi Private Banking olarak özel bankacılık müşterilerine finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra gayrimenkul, miras, vergi, eğitim, filantropi ve sanat alanlarında hizmet verdiklerini söyleyen Tüylü, şöyle devam etti:

“Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için özel olarak tasarlanan sayfalarda güncel makale ve bilgilendirmelere yer veriyoruz. Ayrıca danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerimiz taleplerini internet bankacılığı sayfalarından bir tık ile iletebiliyorlar. Talep iletildiğinde, müşterilerimizin şubelerindeki ilgili portföy yönetmenleri aynı gün içerisinde iletişim kurarak söz konusu talebi karşılıyor. Sunduğumuz ayrılacalıklar ve ihtiyaçlara göre oluşturduğumuz yenilikçi hizmetlerimizle sektörde fark yaratıyor, 'Türkiye’nin en iyisi' olmayı hak etmek için daima çalışıyoruz.”

