(Yeniden) Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’ dan ‘negatif’ e düşürdü.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ise "Ba1" olarak açıkladı. Moody's, açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye'nin sonuç olarak ya-şadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'ye ilişkin not görünümünün durağandan negatife çekilmesine gerekçe olarak Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığını ileri sürdü. Moody’s in dün gece açıklanan değerlendirmesinde kredi notu görünümünün düşürülmesi nedenleri olarak ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi, ülkenin iç ve dış mali yapısı üzerindeki baskıların artması gösterildi.

Moody's, yapısal ekonomik reformların gerçekleştirilmemesi durumunda büyümenin uzun vadede geçmişte görülen büyüme ortalamasının altında kalacağını vurguladı.

Hükümetin ekonomideki yavaşlamaya verdiği tepkinin kısa vadeli canlanmayı içerdiğini belirten Moody's değerlendirmesinde "Alınan önlemler hem makro ekonomik dengesizlikleri artırabilir hem de ekonomik büyümeyi sınırlayan temel yapısal sorunlara karşılık vermede başarısız olabilir" denildi.

DHA