Son dakika… Metin Topuz soruşturmasında flaş detay

FETÖ soruşturması kapsamında “casusluk” suçlamasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un 2012 yılında FETÖ’cü polis şefleri Yakup Saygılı ve Yasin Topçu ile birlikte ABD’ye giderek New York savcılığını ziyaret ettiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek ifadesi alınan tutuklu Metin Topuz, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile birlikte 2012 yılında ABD'ye gittiklerini söyledi. ABD'de ziyaretinde 17-25 Aralık dinlemelerini yapan Mali Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik Büro Amiri İbrahim Şener'de yer aldı.

TOPUZ EK İFADE VERDİ: NEWYORK SAVCILIĞINA GİTTİK

Metin Topuz, savcılığa verdiği ifadede bu seyahatle ilgili şu bilgiyi verdi: “27 Eylül 2012'de heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittik. Burada savcı Micheal Ferrara ile görüştük. Bu ziyaretlerde bilgi alışverişi değilde bilgi paylaşımı şeklindeydi. Doğrudan devam eden soruşturma ve tahkikatlara ilişkin bilgi paylaşımı şeklindeydi.”

FETÖ'CÜ POLİSLERİN ABD GEZİSİ

Topuz ifadesinde yapılan ziyaretin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Araç kaçakçılığı kapsamında ABD Adalet bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Washington'da Virginia Doğu Bölgesi Savcılığına gittik. İstanbul'dan DEA görevlisi James L., Yakup Saygılı, Yasin Topçu, İbrahim Şener ile birlikte Amerika'ya gittik.

FİNANSAL SUÇLAR BÜROSU ŞEFİYLE GÖRÜŞMÜŞLER

Net olarak tarihini hatırlamıyorum ancak belirtilen seyahat programına uyduk. 24 Eylül 2012'de önce Washington Savcılığı'na gittiğimizde orada Bölge Savcısı Daniel Grooms ile görüştükten sonra devam eden süreçlerde 25 Eylül 2012'de Washington'daki DEA Genel Müdürlüğü'nde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian MCKnight, Koordinatör Mark Snyder diğer Koordinatör Margaret Williams ve Michael Barbuti ile görüştük. Sonrasında 27 Eylül'de heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittik. Burada savcı Micheal Ferrara ile görüştükten sonra 28 Eylül'de DEA'nın New York bürosunda Finansal Suçlar Bürosundaki Grup Şefi William Callaham ile görüşme yaptık.

“BİLGİ ALIŞVERİŞİ DEĞİL DE PAYLAŞIMI YAPILDI”

Washington'da savcılık binası karşısındaki otelde kaldık. New York'da da İkiz Kuleler yanındaki bir otelde kaldık. Bu ziyaretlerde bilgi alışverişi değilde bilgi paylaşımı şeklindeydi. Doğrudan devam eden soruşturma ve tahkikatlara ilişkin bilgi paylaşımı şeklindeydi” dedi.

TOPUZ, SAYGILI'YI MALİ ŞUBE'DE AĞIRLAMIŞTI

Metin Topuz’un, 17-25 Aralık operasyonlarından bir ay önce, 5 Kasım 2013’te FETÖ’cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görüştüğü ortaya çıkmıştı.