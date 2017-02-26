Son dakika… Ümraniye saldırganları yakalandı

Ümraniye'de HAYIR içerikli broşür dağıtan HAZİRAN Hareketi üyelerine bıçakla saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ümraniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bürosu, iki saldırganı gözaltına aldı" dedi.

Ümraniye'de HAYIR içerikli broşür dağıtan HAZİRAN Hareketi üyelerine bıçakla saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ümraniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bürosu, iki saldırganı gözaltına aldı" dedi.

Şüphelilerin gözaltına alındığını duyuran TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş şunu söyledi:

“Dün saldırıya uğrayan Haziran Hareketi Üyesi Devrim Boran’a saldıran iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri saat 12.15, diğeri ise saat 13.00’te yakalandı. Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, kamera görüntüleri ve ifadelerden yola çıkarak başarılı bir operasyona imza attı. Hızlı davrandı ve sokakları eşkıyalara bırakmayacaklarını gösterdiler.

Asayiş Büro, böylece dün resmî polislerin, yapılan ihbar karşısında harekete geçmemesinin eksiğini de kapattı. Saldırı olacağı ihbarına rağmen buna duyarsız kalan ve olay yerinden uzaklaşan iki resmî polisin tavrını TBMM’ye taşıyacak ve bunun nedenini de soracağız.”

GÖREV YARGININ

Bundan sonraki sürecin yargı eliyle devam edeceğini belirten Yarkadaş “Umarım yargı da polis gibi adil davranır ve sokakların eşkıyalara teslim edilmeyeceğini verdiği kararla gösterir” dedi.

Yarkadaş, “Türkiye, İktidarın referandumla getirmek istediği rejime dönüşse, yani burası bir parti devleti olsa, polisler o saldırganları yakalama cesareti gösteremezdi” ifadesini de kullandı. Yarkadaş, “İşte bu yüzden HAYIR diyor ve parti devleti oluşturma girişimine karşı çıkıyoruz” dedi.

“EVET MAHALLESİ…”

Öte yandan Yarkadaş, broşür dağıtırken saldırıya uğrayan Boran’ı ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “İktidar kutuplaştıran ve hedef gösteren dili terk etmeli… Bu dil sokağa saldırı olarak yansıyor, saldırıları teşvik ediyor. İki saldırgan bıçakla saldırıyor ve ‘Burası EVET Mahallesi buraya giremezsiniz’ diyor. Bu tablo iktidarın nefret dilinin eseridir” dedi.

Ümraniye’de HAYIR içerikli broşür dağıtırken bıçaklı saldırıya uğrayan HAZİRAN Hareketi Üyesi Devrim Boran’ı evinde ziyaret eden CHP’li Yarkadaş, “İktidarın en yetkili ağızları, HAYIR oyu verecekleri terörist, terör örgütü üyesi olarak gösteriyor. Bu dil, alanda demokratik faaliyet gösteren kişilerin can güvenliğini ortadan kaldırıyor. Kutuplaştırma ve ayrıştırma iktidara da bir şey kazandırmaz” ifadesini kullandı.

“BU DİLİ TERK EDİN”

Referandumun demokratik koşullarda yapılabilmesi için İktidarın gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Yarkadaş, “Ne yazık ki bu sağduyu ve anlayıştan çok uzaktalar” diye konuştu.