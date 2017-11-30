Son depremler: Mersin, Adana ve Antalya’da hisedilen depremin büyüklüğü ne kada, merkez üssü neresi?

Mersin, Adana ve Antalya'da hisedilen deprem vatandaşları korkuttu.Depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi ve son depremler Google üzerinden araştırılıyor. Bu sefer Akdenizi sallayan deprem paniğe sebep oldu. İşte Mersin, Adana ve Antalya'da hissedilen depremin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin’in Anamur ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.55’de yaşanan deprem, yerin 50.25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Mersin, Adana ve Antalya’da hissedildi. İşte depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER