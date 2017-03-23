Süper Loto sonuçları 23 Mart: Büyük ikramiye 13 milyonu geçti!

6. devirli dev ikramiye için Süper Loto çekilişi yapıldı ve haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu. Peki 23 Mart tarihli Süper Loto sonuçları birini veya birilerini zengin etti mi? İşte 692. hhafta Süper Loto çekilişinden detaylar...

6. devirli dev ikramiye için Süper Loto çekilişi yapıldı ve haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu. Peki 23 Mart tarihli Süper Loto sonuçları birini veya birilerini zengin etti mi? İşte 692. hhafta Süper Loto çekilişinden detaylar...

Haftanın Süper Loto sonuçları için çekiliş yapıldı ve Mart ayının bu 3. Süper Loto çekilişinde ikramiye kazananları belirleyecek numaralar ortaya çıktı. Biilindiği gibi Süper Loto 6 haftadır devrediyor ki büyük ikramiye 11 milyonu geçti! Süper Loto’nun numaralarının çekilmesiyle 6 devirli büyük ikramiyenin sahibini veya sahiplerini bulup bulmadığı da ortaya çıktı. İşte 23 Mart tarihli 492. Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı

Haftanın Numaraları: 10, 13, 18, 38, 41, 52

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.617.071,30TL 5 bilen kişi sayısı : 102 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.045,60TL 4 bilen kişi sayısı : 4.895 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 180,10TL 3 bilen kişi sayısı : 101.449 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,00TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun geçtiğimiz haftaki sonuçlarına göre şanslı numaralar 1-07-19-40-42-51 olarak belirlendi ve bu haftanın çekilişine 11 milyona yakın ikramiye devretti. 5 bilen 59 kişi 12 bin 103 lira 55 kuruş, 3644 kişi 210 biin lira 75 kuruş, 79.205 kişi de 16 lira 70 kuruş jkazandılar.