Süper Loto sonuçları 23 Mart: Büyük ikramiye 13 milyonu geçti!

Haftanın Süper Loto sonuçları için çekiliş yapıldı ve Mart ayının bu 3. Süper Loto çekilişinde ikramiye kazananları belirleyecek numaralar ortaya çıktı. Biilindiği gibi Süper Loto 6 haftadır devrediyor ki büyük ikramiye 11 milyonu geçti! Süper Loto’nun numaralarının çekilmesiyle 6 devirli büyük ikramiyenin sahibini veya sahiplerini bulup bulmadığı da ortaya çıktı. İşte 23 Mart tarihli 492. Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı
Haftanın Numaraları: 10, 13, 18, 38, 41, 52
|6 bilen kişi sayısı :
|7. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|13.617.071,30TL
|5 bilen kişi sayısı :
|102
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|8.045,60TL
|4 bilen kişi sayısı :
|4.895
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|180,10TL
|3 bilen kişi sayısı :
|101.449
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,00TL
Süper Loto’nun geçtiğimiz haftaki sonuçlarına göre şanslı numaralar 1-07-19-40-42-51 olarak belirlendi ve bu haftanın çekilişine 11 milyona yakın ikramiye devretti. 5 bilen 59 kişi 12 bin 103 lira 55 kuruş, 3644 kişi 210 biin lira 75 kuruş, 79.205 kişi de 16 lira 70 kuruş jkazandılar.