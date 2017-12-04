Taşeron işçilerin kadrosunda son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ünal: 1 hafta içerisinde…

Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? Taşeronda son durum ile ilgili AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. Hükümet sene sonuna kadar taşeronun kadrosunun Meclis'ten geçeceğini açıklamıştı. Ünal ise taşeron işçilerin kadrosu için tarih verdi. İşte taşeron işçilerin kadro durumu hakkında son detaylar....

Taşeron işçilerin kadrosuna ilişkin beklenen açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, taşeronda son durumu Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? İşte taşeron işçilerin son durumu…

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ünal, taşeron işçilerin son durumu hakkında “1 hafta içerisinde adımlar atılacak”

dedi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: TAŞERON KONUSU ELİ KULAĞINDA

Gün içerisinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Taşeron konusu eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulu’na gelmedi ama önümüzdeki Bakanlar Kurulu’na gelebilir. Bütçe görüşmelerinden sonra parlamentoya gelecek.” demişti.

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ÇALIŞMA BAKANI’NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanlığı ile taşeron işçilerle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz.” dedi.

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TAŞERONDA YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

İddiaya göre; Taşeron işçileri, ‘özel statülü sözleşmeli personel’ olarak 4E’li olarak kadroya geçecek. Emeklilik hesaplamaları da 4C yani eski adıyla Emekli Sandığı kapsamında değerlendirilecek. Çalışanlarla yapılacak sözleşmeler 3’er yıllık olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları yapılacak. Araştırma sırasında 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle ayrıca mülakat da olacak. Çalışanların ücretleri eğer aynı işi yapan personelden daha az ise aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Şu anda kamuda çalışan 817 bin taşeron çalışanın öncelikle 410 bini kapsam dahilinde olacak. Belediyeler ve KİT’ler ilk etapta bu sistemde olmayacak. Ancak oralarda çalışanlar için de maliyet hesapları yapılıyor. Bunun için de bir formül açıklanabilir. Çalışanlar memur sendikalarına üye olabilecek. Şirketler aradan çıkacağı için de maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Asıl işi yapan personelin kademeli olarak 4E’den 4A kadrosuna geçişi de üzerinde çalışılan konular arasında. Kadroya geçen taşeronlar çalıştıkları kurumlarda aynı görevleri yapmaya devam edecekler.Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.