Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin’in ByLock’undan Balyoz kumpası çıktı

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuncay Opçin’in ByLock kullandığı tespit edildi. Yazışma dökümlerinde Opçin’in, “Balyoz kumpasını hükümete yıktım” demesi dikkat çekiyor.

325 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği Balyoz kumpasının organizatörlerinden olan ve 75 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuncay Opçin, hakkında soruşturma açılmadan kısa bir süre önce, FETÖ'nün ana karargâhı ABD'ye kaçtı. Burada şirket kurup ABD'de satmak için aracılar vasıtasıyla Türkiye'den mal satın aldığı da belirlenen Opçin hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Balyoz kumpası kapsamında Mehmet Baransu ile yargılandığı davası devam eden Tuncay Opçin ile ilgili ise geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşandı. ByLock kullananlarla ilgili çalışma yürüten MİT ve emniyetin hazırladığı raporda Opçin'in ByLock kullandığına dair bilgiler yer aldı. Eşinin üzerine kayıtlı ByLock yazışmalarının birinde Opçin'in (Mayıs 2016 çıkardığı Bavul isimli kitapta) Balyoz kumpasını hükümete yıktığını belirten yazışmalar tespit edilirken bu yazışmaların savcılığa ve Balyoz kumpas davasına bakan mahkemeye gönderileceği öğrenildi. Ocak 2016'da kimliği belirlenemeyen bir örgüt üyesiyle kitabının çıkmasına kısa bir süre kala yapılan yazışmalarda Opçin ile X şahıs arasında şu konuşmalar geçiyor.

Tuncay Opçin'in bylock yazışması

Opçin: Kamil ve diğer arkadaşlarla yazışıyorum. Kitap bu hafta çıkar…

Opçin: Balyoz'u olduğu gibi Erdoğan'a yıktım

X: Abilere sordunuz mu kitabın içeriğini?

Opçin: Haberleri var. Zaten bizimle ilgili bölüm yok

X: Süper

Opçin: Olan biteni AKP'ye yıktım. Bir de telefon trafiğini AKP'ye yönlendirmiştim o dönemde. O yüzden inkar edemezler.

Soruşturmalarda ilerleme yok!

Raporu değerlendiren Balyoz sanıklarının avukatlarından Hüseyin Ersöz, mağdurlar ve faillerin adalet önünde yüzleşmesi gerektiğini belirterek, “Balyoz komplosunun üzerinden neredeyse 8 yıl geçti. Bu komplonun büyüklüğü ve amacı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile anlaşılsa da geri planında yaşananların ortaya çıkması ancak zamanla olacak. Bunlardan biri de Tuncay Opçin'e ait ByLock yazışmaları. Bu yazışmalar komplonun kapalı kapılar aradında nasıl planlandığının izdüşümü gibi. Ancak gerçekleri gün yüzüne çıkartacak ve sorumlularından hesap sorulmasını sağlayacak soruşturmalarda hiçbir ilerleme kaydedilebilmiş değil” dedi.

Baransu'nun o bavulu Opçin'den

FETÖ'nün cezaevindeki üyelerinden Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur, savcılıkta verdiği ifadede “Tuncay Opçin, Baransu'ya yayımlaması için belge ve para veriyordu. Opçin'le görüştükten sonra önemli haberler yazıyordu” demişti. İddianameye göre Opçin başkalarının üzerine kayıtlı telefonlarla gizli yöntemler kullanarak iletişim kuruyordu. Balyoz kumpası iddianamesinde “Tuncay Opçin iddia edilen Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları öncesi ve sonrasında Mehmet Baransu ve Adem Yavuz Arslan ile birlikte TSK'ya yönelik operasyonların zemininin oluşturulmasına yönelik FETÖ'nün basın ayağını oluşturuyordu. Mehmet Baransu'nun suça konu DVD, CD'leri Tuncay Opçin'den aldığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı. Baransu'nun da bylock kullandığını tespit etti.