Türkiye bu vahşeti konuşuyor… Erzincan Orduevi’nde yavru kediye akılalmaz işkence

Erzincan Orduevi'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, asker olduğu iddia edilen bir kişinin yavru kediye yaptığı akılalmaz işkence görülüyor. Vatandaşların ihbarlarının ardından T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Erzincan Orduevi’nde çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi, binlerce kişi tepki gösterdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sivil giyimli bir kişinin orduevinin kapısında eline aldığı siyah kediyi, önce tokatladığı görülüyor. Daha sonra kediyi demirlere bastıran asker, bir süre sonra kediyi yere fırlatıyor. Yerde can çekişen kediye tekme atan kişi, görüntülerin sonunda da eline alarak kediyi yola atıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı.

İhbarın değerlendirmesiyle T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı.

Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan açıklama yaptı. Videoyla ilgili ilk olarak “Hemen tetkik ettireceğim, İlgileniyorum” mesajını paylaşan Soylu, daha sonra da “Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Birazdan Erzincan Valimiz açıklama yapacak.” açıklamasında bulundu.