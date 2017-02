Ümit Özdağ’dan referandum iddiası: ‘Elimde bunun kanıtları var’

New York’ta, CHP Amerika Temsilciliği'nin düzenlediği Cumhuriyet Buluşması etkinliğine Skype bağlantısıyla katılan bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "Ben hükümetin ve Saray’ın şu anda ‘Türkiye’de bir Gezi olayı olsun’ diye dua ettiğini düşünüyorum. Hatta elimde bunun kanıtları da var" iddiasında bulundu.

New York'ta çeşitli sivil toplum örgütleri, CHP Amerika Temsilciliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Buluşması etkinliğinde biraraya geldi. Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu’nun ve Aslı Pelit'in haberine göre, New York John Jay Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde düzenlenen konferansa, Türkiye'de Skype bağlantısı aracılığıyla Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, gazeteci–yazar Uğur Dündar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldı. Panelde ayrıca CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, ABC Gazetesi ve Tele 1 Televizyonu Washington Temsilcisi Gazeteci-Yazar Yılmaz Polat, seçim gönüllüleri adına Ali Sarıkaya, İTU Mezunları ABD Derneği Başkanı Oğuz Alpöge birer konuşma yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ: “ELİMDE BUNUN KANITLARI VAR”

Konferansa Skype bağlantısı ile bağlanan MHP'den ihraç edilen ve referandumda “Hayır” diyen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Saray Türk milliyetçilerinin ‘hayır' oyu kullanacağı endişesiyle büyük bir korkuya kapılmış durumda. Halkla biraraya gelmemizden korkuyorlar. Kontrollü bir kaos planlıyorlar” iddiasında bulundu.

Özdağ, “Arkadaşlarımıza ‘eğer sivil toplum örgütü, bağımsız veya platform olarak hayır propagandasına çıkarsanız sizi gözaltına alırız' deniliyor. Şu ana kadar ‘Hayır' çalışmalarında gözaltı resmi rakamı 45. Vandalizm yok. Şiddet yok. 45 kişi ‘hayır' dediği için gözaltına alınmış. Ben hükümetin ve Saray'ın şu anda ‘Türkiye'de bir Gezi olayı olsun' diye dua ettiğini düşünüyorum. Hatta elimde bunun kanıtları da var. Kontrol edilebilir bir kaos istiyorlar. Ve bu kaosta “Hayırcı”ların şiddet yanlısı görünmelerini, ondan sonra da devletin elindeki bütün imkanlarla bu gösterileri ezmeyi ama bir panik de yaratmayı ve bu panikten istifade ederek ‘Evet' oylarının artması düşünülüyor.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Kontrol edilebilecek bir kaosla muhalefet üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırıp muhalefeti sert tepki vermeye zorluyorlar. Bu yaklaşımın kanıtları da elimde olduğu için bunu gidip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bütün ayrıntılarıyla paylaştım ve uyardım. Ortada böyle bir plan var ve bu plan tehlikeli bir plan. Hiç bir hükümetin kontrol edilebilir bir kaosu yaratma lüksü yok. Çünkü artık Türkiye'de hiç bir kaos kontrol edilemez. Bu da Türkiye'yi bilinmez bir yere götürür. Ortada böyle çok tehlikeli bir plan var. Türkiye bu tuzağa düşmemeli” dedi.

UĞUR DÜNDAR: “BU BİR ALGI OPERASYONUDUR”

Skype bağlantısıyla konferansa katılan Uğur Dündar, yeni anayasanın dünyada benzeri olmayan, bir tek adama ölümsüzlük dışında her türlü gücü ve yetkiyi verdiğini söyledi. Dündar, “Bu sisteme göre Cumhurbaşkanı bakanları seçecek. Parlamenterleri seçecek. Kendisini yargılayabilecek anayasa mahkemesinin yüce divan üyelerini seçecek. Dünyada benzeri olmayan bu anayasa kabul edildiği takdirde biz parlamenter demokratik sisteme elveda diyeceğiz ve kayıtsız şartsız tek adamın hükmü geçerli olacak,” dedi. Dündar, böylelikle milli egemenliğin meclisten alınıp saraya götürüleceğini öne sürdü. Dündar, bu referandumda bazı anket şirketlerinin kasıtlı olarak “evet” oyunun çıkacağı yönünde sonuçlar verdiğini öne sürüp bunun bir algı operasyonu olduğunu iddia etti.

Dündar, bu algıyla, insanlarda ‘Nasıl olsa Evet çıkacak. Ben sandığa ne diye gideyim' düşüncesi yaratmak istiyorlar,” dedi.

AYKUT ERDOĞDU: ‘HAYIR OYLARI YÜZDE ALTMIŞIN ÜZERİNDE'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise Skype aracılığıyla katıldığı konferansta, Hayır oylarının oranın yüzde altmış olduğunu iddia etti. Erdoğdu, “Büyük sorunlarımız var. Türkiye'de ekonomi pek iyiye gitmiyor. Ama ekonomiden daha kötüye giden demokrasi, insan hakları ve hukuk söz konusu. Muhalifler olarak ağır baskı altındayız. 15 Temmuz'da yaşanan bu hain darbe sonrasında, iktidar bunu bir sivil darbeye kaldıraç olarak kullandı. Darbe üzerinde karanlık perdeye kaldırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye OHAL koşullarında yönetiliyor. OHAL baskısı bütün muhalifler üzerinde çok ağır devam ediyor. Çok adaletsiz bir referanduma doğru gidiyoruz. Burada Hayır diyenlere iktidar tarafından terörist damgası vuruluyor. Hayır kampanyası yapanlar tutuklanıyor. Gençler baskı altında. Buna rağmen bence Hayır tercihi yüzde altmışın üzerinde. İktidarda bunu görüyor. Bir terörize etme çabası var. Korkutma çabası var. Buna rağmen Türk halkını vicdanı ‘Hayır'dan' yana” dedi.

YILMAZ POLAT: “AKP'NİN HEDEFİ CUMHURİYET”

Gazeteci-yazar Yılmaz Polat, bu konferansın böyle bir binada yapılmasından etkilendiğini belirterek, Türkiye'de son dönemde yaşanan hukuksuzlara dikkat çekti. Polat, “Bu bina ceza hukukun öğretildiği bir fakülte. Ceza bizde bol ama hukuk var mı? Maalesef yok. Böyle bir konferansın bu binada yapılması beni çok etkiledi. Türkiye'de bu yapılanlar, hukuksuzluklar, Avrupa'da, Amerika'da hukuk fakültelerinde ders konusu olacak,” dedi.

Gazeteci-yazar Yılmaz Polat, konuşmasında 15 yıldır iktidarda olan AKP'nin hedefinin Cumhuriyet olduğunu öne sürdü. Polat, “Bu referandum, diktatörle halife olmak isteyenlerle, sizler gibi demokratik, cumhuriyete sahip çıkan Atatürkçü çağdaş bir hayat isteyen insanların kavgası” dedi. Yurt dışında kullanılan oyların önemine dikkat çeken Polat, 12 Eylül sonrasında siyasi yasakların kalkması için yapılan referandumda o dönemde sadece gümrüklerde kullanılan oylarının büyük etkisi olduğunu savundu. Polat, “Yasaklar o dönemde yurt dışında seçmenlerin gümrüklerde kullandığı oylarla kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini öne süren Polat, “AKP, cemaatçiler ve Türkiye'ye şeriat getirmek isteyenler, fakir fukaranın çocukları şehit olurken hiç umurlarında değil. Onların sadece bir şey umurlarında. Bir adamı halife yapmak. Başka hiç bir dertleri sıkıntıları yok,” diye konuştu.

YURTER ÖZCAN: “ABD'DE YAŞAYAN TÜRKLER KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ”

CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan yaptığı konuşmada ise, referandumda oylanacak şeyin bir insanın mükemmeliyeti olduğunu savundu. Özcan, “Yasama, yürütme, yargı, bir devletin tepesindeki insanın elinde. Kimse bir şey sormayacak. Kimse bir şey danışmayacak,” dedi.

ABD'deki Türkler'in Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, Kurtuluş Savaşı döneminde ABD'nin New England bölgesinde yaşayan Türkler'in kendi aralarında yüz sene önce topladıkları 150 bin doları Kızılay aracılığıyla Mustafa Kemal'e yollayıp Cumhuriyet'in kurulmasına katkıda bulunduklarını belirtti. Özcan, “Amerika'daki Türkler yolladıkları maddi ve manevi yardımlarla, ilaçlarla, tıbbi malzemeyle belki de Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir,” dedi. Bu dönemde de Cumhuriyet'e sahip çıkmak için ABD'de yaşayan Türkler'in sandığa gidip mutlaka oylarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

AKP, MHP ve Ülkücü seçmenlerinin de kafasının karışık olduğunu belirten Özcan, “Bizim bu kişilerin kafasındaki soru işaretlerine cevap vermemiz gerekiyor,” dedi. Özcan, ABD'de sandıklarda kayıtlı olmayan Türk vatandaşlarının, Cuma gününe kadar kayıtlarını yaptırıp oy kullanabileceklerini ifade etti.