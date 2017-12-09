Yavru kediye işkencenin ardından hükümetten beklenen hamle geldi

Erzincan Orduevi'nde bir askerin kediye yaptığı şikence günlerce konuşulmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, "Bu yapılan çalışmayla hayvanları bir 'mal' olarak gören anlayıştan, onları da bir 'can' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum’a gelerek Palandöken’deki bir otelde yapılan ‘Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısına’ katıldı.

Hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu: “Yine hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Kurumlarımızla birkaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, Meclis’e inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir ‘mal’ olarak gören anlayıştan onları da bir ‘can’ olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü ‘Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü’. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususları da tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artırıp, hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız.”

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ERZİNCAN’DA NE OLMUŞTU?

Vatani görevini yapmak için Erzincan'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H'nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu. Erzincan’da er 25 yaşındaki Taner H.'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. TSK er hakkında disiplin cezası verildiğini açıklamıştı.