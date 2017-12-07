Zafer Çağlayan’dan TUSKON davasına müdahillik talebi

ABD'de İran ambargosunu delme iddiasıyla görülen davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab'tan '45-50 milyon avro' euro rüşvet aldığı iddia edilen ve bu iddialara sessiz kalan Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan TUSKON davasına şahsen müdahil olmak için dilekçe verdi.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21’i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 10.00’da başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile Eski Bakanlardan Zafer Çağlayan’ın davaya katılma talebinde bulunduğunu açıkladı.

SAVCI TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ayrıca sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının devamına karar verilmesini isteyen Cumhuriyet savcısı, sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal kayıt olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını da talep etti. Savcının görüşünü açıklamasının ardından tutuklu sanıklara söz verildi.

ÖMER FARUK KAVURMACI: TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da talep konuşmasında “Tüm deliller toplanmıştır. Tutukluluğum süresince beyanlarımla çelişen bir delil elde edilememiştir. 1 Mart 2014’te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’nda (hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen) Başkan Rızanur Meral’in açılış konuşmasını alkışlamadım, ayağa kalkmayarak protesto ettim. TUSKON’dan ilk istifa eden benim. Buna ilişkin delili de mahkemeye sundum. Hakkımda beyanda bulunan gizli tanığın ifadelerinde somut bir delil yoktur. Tutuksuz yargılanırsam buraya geleceğim konusunda tereddütünüz olmasın. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum. Mal varlıklarım üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederim” dedi.

ZENGİNER: TUTANAĞA YAN YANA OTURDUĞU ŞEKLİNDE GEÇMİŞTİR, DÜZELTMEK İSTİYORUM

Sanıklardan söz alan Mehmet Zenginer de, “Kolluk ifadem de bana sorulduğunda Ömer Faruk Kavurmacı’yla yakın oturduğumu beyan etmiştim. Ancak tutanağa ‘yan yana oturduğu…’ şeklinde geçmiştir. Ben bunu düzelmek istiyorum. Benim amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir. Toplantı da sıkılarak elimdeki cep telefonu ile oynadım. Arka taraftaki amigo grubun en sık alkışlayan kişiler olduğu görülmektedir. Ben Bank Asya’daki 9 milyonu çektim. Bunu da mahkemeye sundum. TUSKON‘dan istifamın da gözardı edilmemesini talep ederim. 15 Temmuz’dan sonra ülkeme döndüğüm sabittir. Tahliyeme ve beratime karar verilsin” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ BAKLAVACI GÜLLÜ: 15 AYDIR TUTUKLUYUM

Faruk Güllü ise, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Dün duruşmada suçlamalara cevap verdim. Bylock kullanmadım. DİGİTÜRK iptali söz konusu değildir. Kod adım yok. Örgütün toplantılarına katılmadım. Suç örgütü FETÖ’ye katılma kastım olmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çekingem olmadığı için yurtdışına gitmedim. Kaçmayı düşünmedim. Arandığımı öğrenince kendim teslim oldum. Sabit ikametgah sahibiyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” diye konuştu.

DİĞER SANIKLAR DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanıklar da tüm delillerin toplandığını, örgüt üyesi olmadıkları belirterek, tahliyelerini istedi. Sanıklar ayrıca, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor. İstanbul DHA