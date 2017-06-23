Emekli maaşları yattı mı? Emeklilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı?

Yapılan açıklamayla emeklileri ilgilendiren güzel haber SGK'dan gelmişti. 24-26 Haziran'da ödenmesi planlanan maaşları, 21-22 ve 23 Haziran'da ödenecek. Pek hangi emekliler ne zaman maaş alacak? İşçi emeklileri ne zaman maaş alıyor? Bağkur ve SSK ödemeleri bayramda yapılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), emekli maaşlarının 20-21 Haziran’dan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu. Emeklilik tahsis numarasının son rakamı 4 olan kişiler 21 Haziran'da, 2 olanlar 22 Haziran'da, sıfır olanlar ise 23 Haziran'da maaşlarını alabilecek. İşte maaşlar yattı mı? sorusunu merak eden emekliler için tüm bilgiler;

Bağ-Kur Emekli Maaşları 20 – 23 Haziran Arasında Ödeniyor

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemesi ise, 20 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar tamamlanacak.

Memur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İLK AÇIKLAMA MEHMET MÜEZZİNOĞLU'NDAN GELMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatacağını SGK’nın açıklaması öncesinde duyurmuştu. “Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz” diye konuşmuştu.

SGK ödeme takvimi şu şekilde oluştu:

SSK

SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı,

-4 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

– 2 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

– 0 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

BAĞ-KUR

BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25 Haziran 2017-28 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı;

– 5, 7 ve 9 olanların 20 Haziran 2017 tarihinde,

-1 ve 3 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

-4, 6 ve 8 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

-0 ve 2 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI

Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2017 tarihinde (T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından aylıkları ödenenlere ise Temmuz ayının 1., 2., 3., 4. ve 5 inci günlerinde) ödenmesi gereken aylıkların ödeme günü;

– 1, 2 ve 3 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 22 Haziran 2017 tarihinde,

– 4 ve 5 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 23 Haziran 2017 tarihinde ödenecek.