Linkin Park’ın solisti Chester Bennington kimdir, kaç yaşında, intihar mı etti?

Müzik dünyası Linkin Park'tan gelen haberle sarsıldı. Dünyaca ünlü grubun sevilen solisti Chester Bennington'ın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Chester Bennington kimdir, kaç yaşında, öldü mü? İşte Chester Bennington intiharı ile ilgili tüm detaylar...

Sanat dünyası korkunç bir haberle sarsıldı. Dünyaca ünlü nu-metal grubu Linkin Park’ın solisti Chester Bennington’ın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Chester Bennington kimdir, kaç yaşında, intihar mı etti? İşte detaylar…

EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Dünyanın önde gelen müzik gruplarından Linkin Park’ın solisti olan Chester Bennington, Los Angeles’taki evinde intihar etti ve hayata gözlerini yumdu.

Bugüne kadar yapmış olduğu iki evlilikten toplamda 6 çocuğu bulunan Bennington, uzun yıllardır alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

41 yaşında hayata veda eden Bennington, 2009 yılında Rock’n Coke festivalinde grubuyla beraber Türkiye’de sahne almıştı.

CHESTER BENNINGTON KİMDİR

Chester Charles Bennington (d. 20 Mart 1976, Phoenix), eski Grey Daze ve şimdiki Linkin Park solistidir.

Bennington, 1976 yılında ABD’nin Arizona bölgesindeki Phoenix’te doğdu. Çocukluğundan beri müzik yapmaya ilgi duyan sanatçı, 1980’li yılların sonunda annesi ve babası boşandılar ve eroin ile metamfetamin bağımlılığıyla da mücadele etti. Ayrıca bir fast food restoranında da çalıştı ve gençlik dönemini tüm bağımlılıklarından kurtularak tamamladı.Chester gençken, evinin çevresinde şarkı söyler, Depeche Mode'un 5. üyesi olduğu hayalini kurardı. Stone Temple Pilots'ın kariyerindeki etkisinin çok büyük olduğunu söyler. Onları ilk gördüğünde 14 yaşındaydı. Chester, Phoenix, Arizona'dandır. Şu anda Los Angeles'ta yaşamaktadır.Gençken, başrolünü Robin Williams'ın oynadığı ‘Popeye’ (Temel Reis) filmini çok severdi. Filmin tamamındaki konuşmaları baştan sona ezberden tekrarlayabilirdi. Orta okuldayken bir embesil olduğunu söyler. Kendisinden 13 yaş büyük olan ağabeyinin sayesinde Loverboy, Foreigner ve Rush gibi müzik gruplarından etkilendi. Rock ortamına geçiş yapmadan önce, 10 – 14 yaşları arasında hip hop tarzından hoşlanırdı (Sugarhill Gang ve Slick Rick gibi davranırdı). Chester'da etki yaratan ilk albüm Misfits'ti. Şu anda Talinda Bentley ile evlidir.

PROFESYONEL MÜZİK KARİYERİ

Chester’ın ilk müzik grubu 1993'te kurduğu Grey Daze’di. Grey Daze aslında Phoenix, AZ bölgesinde oldukça popülerdi ancak hiç albüm anlaşması yapmadılar. Sonunda Chester dirildive yoluna devam etmek istedi. Chester, kendisi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıkarmasından da sıkıntı duyuyordu. Kısa bir süre sonra biri bir mesaj platformunda Sean'la konuştuklarını yazdı. Grey Daze’den Sean Dowdell'la Chester’ın güya çok iyi arkadaş olduklarını ancak kişisel farklılıklardan dolayı ayrıldıklarını söyledi. Her ikisi de anlaşmaya varacak kadar olgun değildi. Grey Daze şimdi Chester'ın yerini alan bir kadın vokalle yoluna devam ediyor ve gruplarının ismi de Waterface. Chester’la bir ilgileri yok. Daha sonra gelen teklif üzerine ailesiyle Kaliforniya’ya taşındı ve burada Linkin Park grubuyla söylemeye başladı. Birkaç kayıt anlaşma teklifi reddedildi fakat şu an grup en ünlülerden biri durumundadır.

21.06.2011 tarihinde konser bitiminde yaptığı Adele ” Rolling in the deep” coverı Adele tarafından en iyi cover seçilmiştir.