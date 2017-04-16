Manisa referandum sonuçları: İşte Manisa evet/hayır oy yüzdeleri (16 Nisan 2017)

Manisa referandum sonuçları ve evet / hayır oy oranları belli olmaya başladı. Türkiye tarihi bir referanduma gitti ve anayasa değişikline evet/hayır oyları ile karar verdiler. Peki Manisa'da sandıkların ne kadar açıldı? Manisa , referandumda ne yönde oy kullandı? İşte Manisa referandum sonuçları, evet/hayır oy oranları ile Türkiye geneli referandum sonuçları...

Manisa referandum sonuçları, yasakların kalkması ile birlikte açıklanmaya başlandı. Türkiye, bugün yapılan halk oylaması ile anayasa değişikli için evet ve hayır oyları kullandılar. Şimdi ise sonuçları beklemeye başladılar. Peki Manisa’da sandıkların ne kadarı açıldı? Manisa referandum sonuçlarında evet mi hayır mı önde? Türkiye geneli evet ve hayır oy yüzdeleri ne durumda? İl il referandum sonuçları için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte Manisa referandum sonuçları…

İl il referandum sonuçları için tıklayınız

MANİSA evet %53.41 hayır %46.59 Açılan Sandık %30.54

MANİSA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Manisa 2010’da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. Manisa referandum sonuçlarına göre, 959247 seçmenden 815511 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %86,98 olmuştu.

EVET: %49.81

HAYIR: %50.18