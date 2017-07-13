Metin Hara kimdir? Adriana Lima ile reklam aşkı iddialarına öpücüklü cevap!

Adriana Lima'yla dudak dudağa görüntülendiğinden beri medyanın gündeminden düşmeyen Metin Hara hakkında hala birçok soru merak ediliyor. Metin Hara kimdir? Metin Hara ile Adriana Lima arasındaki aşk reklam için mi? Çift reklam iddialarına ne yanıt verdi?

Metin Hara’nın Adriana Lima’yla ilişkisinin görüntülenmesi magazin dünyasını sarstı. Dünyaca ünlü olan Adriana Lima’nın Türk yazar Metin Hara’yla olan ilişkisinin reklam olduğu iddiaları da gündeme geldi. Çifte sorulan reklam iddaları ise yanıtsız kaldı. Metin Hara ile Adriana Lima dudak dudağa görüntülenmeye devam ediyor. Peki Metin Hara kimdir?

Dereköy Mahallesi'nden Yalıkavak Mahallesi'ndeki Memedof Restoran'a gelen Lima ve Hara'nın yemekte bol bol öpüştükleri görüldü.

El ele restorana giren ikili yemekte de göz göze diz dize oturdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ikili restoranda ahtapot, kalamar salatası ve laos balığı yedi. Lima ve Hara'nın alkol almadığı belirtildi.

METİN HARA KİMDİR?

Genç yazar Metin Hara, Adriana Lima'yla görüntülenmesinin ardından arama motorları üzerinde en çok aratılan isimler arasına girdi. Birçok kişi Metin Hara'nın yaşını, kitaplarını ve hayatını merak ediyor. Peki Metin Hara kimdir?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır. 2008 yılında “Trusthuman- İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir. 2014 yılında ”Aşkın İstilası” 3'lemesinin 1. kitabı olan “Yol” kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.