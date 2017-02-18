YSK seçmen sorgulama sayfası: 16 Nisan Referandum seçme listesini kontrol et!

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı. Referandumda oy kullanabilmek için seçmen sorgulamasını yapıp listede adınızın geçip geçmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Seçmen listelerini kontrol edip adınız geçmiyor ise kayıt olmanız için son gün 26 Şubat. Haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfası aracılığı ile listede adınız var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. İşte YSK seçmen sorgulama aracı...

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı. Referandumda oy kullanabilmek için seçmen sorgulamasını yapıp listede adınızın geçip geçmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Seçmen listelerini kontrol edip adınız geçmiyor ise kayıt olmanız için son gün 26 Şubat. Haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfası aracılığı ile listede adınız var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. İşte YSK seçmen sorgulama aracı...

16 Nisan'daki referandumda YSK seçmen sorgulama ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. YSK seçmen sorgulama işlemlerinizi haberimizden yapabilirsiniz. Referanduma sayılı günler kaldı. 16 Nisan'da oy vermek için YSK sitesinden TC kimlik numaranızla kaydınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kayıt oluşturmazsanız oy kullanamazsınız. Kaydınızı 26 Şubat 2017 tarihine kadar yaptırmalısınız. Yurt içinde 16 Nisan Pazar günü, yurt dışında ise 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy kullanılacak. YSK sitesinden seçmen sorgulama hemen aşağıdaki pencereden yapabilirsiniz.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Referanduma sayılı günler kala seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor. Seçmen sorgulama için haberimizde bulunan YSK Seçmen Sorgulama Sayfası’ndan TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenler nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor. Bu işlem için son tarih 26 Şubat 2017. Nüfus kütüğü kaydı oluştururken adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI

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REFERANDUM TAKVİMİ

11 Mart

Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

27 Mart

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanı’nın yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart

Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan

Seçim propagandası saat 18.00’de sona erecek.

16 Nisan

Oy verme günü.



KİMLER OY KULLANABİLİR?

18 yaşını doldurmuş ve Yurt İçi Seçmen Kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir.

Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı,

– “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünde gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek veya;

– Android, IOS ve Windows cihazlar için hazırlanan “Seçmen Sorgulama” mobil uygulamaları aracılığıyla

öğrenebilirsiniz.