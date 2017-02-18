Ferrari 812 Superfast duyuruldu!

Ferrari, 0-100 km/s hıza 2.9 saniyede çıkan yeni süper otomobili 812 Superfast ile Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki yerini almaya hazırlanıyor.

Ferrari 812 Superfast hangi özelliklere sahip? Maranello'nun ürettiği en hızlı ve en güçlü süper otomobil olarak tanıtımı yapılan 812 Superfast, gerçek anlamda bir yol canavarı. Ferrari F12berlinetta modelinin halefi olarak tanıtılan otomobil, 6.5 litre V12 motora sahip ve 800 beygir güçle birlikte 718 Nm tork üretebiliyor. Devir tarafında ise 8500 RPM gibi bir değer açıklandı.

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Ferrari 812 Superfast'in maksimum hız değeri 340 kilometre olarak açıklanırken, otomobil 7 ileri çift kavramalı şanzıman yardımıyla 0'dan 100'e sadece 2.9 saniyede ulaşabiliyor. 812 Superfast'i farklı yapan bir diğer tarafıysa, Ferrari'nin ilk kez bir otomobilinde elektrikli direksiyona yer vermesi oldu. Şirket, bu özelliğine Side Slip Control adını vermiş durumda ve teknoloji otomobilin tam güçte giderken kontrolün sağlanması, böylece de paramparça olmaması anlamında oldukça büyük önem taşıyor.

Ferrari'nin tasarımıyla da son derece etkileyici olan bu son şaheserinin kaç adetlik üretim limitine sahip olacağı ve fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Bu süper otomobil hakkında merak edilenlerin, Cenevre'deki otomobil festivalinde tamamen açıklanmış olacak.