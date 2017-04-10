Lider şimdi otomatik dizel

4 yıldır Türkiye’nin 4X4 lideri, bu yılın başından beri de segment lideri olarak zirveye oturan Dacia’nın C SUV’u Duster, otomatik şanzımana kavuştu. 4X2 versiyonu 1.5 lt. dCi 110bg. dizel motor ve Renault’un çift kavrama EDC şanzımanı ile satışa sunuldu.

Türkiye'de Duster ile 2013'ten beri 4×4 lider markası olan Dacia, otomatik vitesli modeli Duster EDC'yi bugün pazara sunuyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Dacia markası, Renault çatısı altında 2004 yılından bu yana dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ediyor.

Marka “yalın, sağlam, ulaşılabilir” felsefesi doğrultusunda yüzbinlerce müşteriye ulaştı. Binek otomobil pazarında otomatik vites pazarının payı yüzde 58 oranında. Bu pazarda yer almak ve uzun zamandır müşterilerimizden gelen yoğun otomatik vites talebine cevap verebilmek üzere Duster EDC'yi pazara sunuyoruz, üstelik “ulaşılabilir” felsefesinden ödün vermeden. Marka sıralamasında hızla yükselen Dacia, 2016 yılını toplam pazarda 8. marka olarak tamamladı ve 4.8 pazar payı elde etti.

Bu yıl başından beri de Dacia 6. Sırada. Duster modelimiz ise C SUV segmentinin lideri. Duster EDC'nin, markanın gücüne güç katacağına ve Türkiye'de üst sıralara taşıyacağından hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

82 BİN 900TL.'DEN BAŞLIYOR

Duster EDC, Laureate ve Blackshadow olmak üzere iki versiyon olarak Türkiye'de pazara sunuluyor. Laureate'da, ABS, ASR, AFU, yokuş kalkış destek sistemi, 4 hava yastığı, elektrikli dış dikiz aynaları, sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön ve arka camlar, alüminyum alaşım jantlar, yol bilgisayarı ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve direksiyon standart. Blackshadow serisi Look pakette, hız ayar ve sınırlayıcı, deri direksiyon sunuluyor. Ayrıca üst donanım opsiyonları arasında Media Nav Multimedya ve Navigasyon sistemi ve geri görüş kamerası var. Dacia ulaşılabilir marka olma felsefesinden de ödün vermiyor. Duster 1.5 EDC 4×2 110bg Blackshadow bugünden itibaren Türkiye'de 82 bin 900TL'den başlayan rekabetçi fiyatlarla satışa sunuluyor.