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Nissan CEO’su görevini bıraktı

Nissan CEO'su Carlos Ghosn, görevini eş CEO olarak görev yapan Hirohito Saikawa'ya devretti.
09:3523 Şubat 2017
Otomotiv
Nissan CEO’su görevini bıraktı
Nissan CEO'su Carlos Ghosn, görevini eş CEO olarak görev yapan Hirohito Saikawa'ya devretti.
Nissan CEO’su Carlos Ghosn, Mitsubishi Motors ve Renault’taki görevlerine odaklanmak için Nissan’daki görevini hali hazırda eş CEO olarak görev yapan Hirohito Saikawa’ya devretti. Ancak Ghonsn, Nissan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devam  ettirecek. Nissan, geçtiğimiz yıl Mitsubishi Motors’un yüzde 34 hissesini satın almıştı ve Ghosn’ın Mitsubisni’de Başkan olarak görev alıyor. Nissan hissedarları CEO pozisyonunda yaşanan değişikliği Haziran ayında yapılacak genel kurulda oylayacaklar.
Son güncelleme: 09:3823.02.2017
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