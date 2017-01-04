Otomotiv devine Trump freni

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'un eleştirileri sonrası otomotiv devi Ford, Meksika yatırımını iptal etti.

ABD’nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor, Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın eleştirileri sonrasında Meksika’ya planladığı yatırımı iptal etti.

Ford Motor yaptığı açıklamada, Mekisak’ya 1,6 milyar dolar yatırımla bir fabrika kurma planını iptal ettiğini belirtirken, Michigan’da bulunan bir fabrikasına 700 milyon dolar yatırım yapacağını ifade etti. Michigan’da kurulacak fabrikada 700 kişiye istihdam sağlanacak ve tessinde elektrikli, hibrit ve sürücüsüz araçlar üretilecek.

Ford’un “Focus” adlı otomobil modelini Meksika’da üretmeye devam edeceğini kaydeden CEO Mark Fields, şirketin “Mustang” ve “Lincoln Continental” araçlarıyla elektrikli otomobillerinin Michigan’da üretileceği bilgisini paylaştı.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında, Ford’un ve diğer büyük Amerikalı şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştirmişti. Trump, son olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un Meksika'daki üretim faaliyetlerini eleştirerek, “Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı.