Shell’den araca sipariş dönemi

Shell, bir ilke daha imza atarak istasyonlarında yepyeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Shell Mobil Uygulaması'na eklenen “Aracınıza Sipariş Verin” özelliği ile Shell Select market olan Shell istasyonlarında aracınızdan inmeden yiyecek ve içecek siparişi verebiliyor, yaklaşık bir buçuk dakikada aracınıza gelen siparişinizin ödemesini nakit ya da kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, “400 bin indirilme ve 160 bin aylık aktif kullanıcıya ulaşan Shell Mobil Uygulaması ile araçtan inmeden en fazla 4 dakika içinde hem akaryakıt hem de yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Türkiye'ye yayılmış yaklaşık 1.000'den fazla istasyonumuzda günde 1 milyondan fazla kişiyle yollarımız kesişiyor, onların yolculuklarına keyif katan yeniliklere imza atmayı sürdüreceğiz” açıklaması yaptı.