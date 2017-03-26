Bağırsak kanserinden korunmanın 10 yolu

Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Kalın bağırsak (kolon) kanseri; sinsice ilerleyip, genellikle erken dönemde belirti vermiyor. Oysa ki henüz polip halinde teşhis konulduğunda önlenebilen hastalıktan en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor… Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, bağırsak kanserinden koruyan doğru beslenmenin önemli noktalarını anlattı.

1-Bol posalı beslenin

Çalışmalarda; az posa ile beslenen toplumlarda kolon ve rektum kanserinin daha sık görüldüğü belirlenmiş. Yüksek posa içeren bir diyet ile beslenme, atık maddelerin sindirim sisteminden geçiş süresini azaltarak ve daha ağır, daha hacimli atık maddesi (dışkı) oluşturarak kanser riskini azaltıyor.

GÜNLÜK POSA İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN *Tam tahıllı ekmek tüketin. *Günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeğini düzenli olarak tüketin. Söğüş sebze veya salatayı en az iki ana öğününüze ekleyin. *Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeyi ihmal etmeyin. *Sade makarna yerine kepekli makarnayı, pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavını tercih edin. *Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday veya yulaf kepeği veya yulaf ezmesi ekleyin.

2-Meyve tüketmeyi unutmayın

Yeterli meyve tüketenler yetersiz tüketenlere kıyasla kolon kanserinden daha fazla korunuyor. Dolayısıyla her gün meyve yemeye özen gösterin. Günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeniz yeterlidir.

3-Sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin

Sarımsak içeriği yüksek olan diyetlerin kalın bağırsak kanserinden koruyucu etkisi olduğunu gösteren kanıtlar var. Bu çeşni verici sebzeye sofralarınızda daha fazla yer verin.

4-Diyetinizde kalsiyum kaynaklarına yer açın

Yeterli kalsiyum alımı kolon kanserinden koruyucu etki oluşturuyor. Yetişkin bireyler için 2 bardak süt veya yoğurt ve 60 gram peynir tüketimi yeterli kalsiyum miktarını karşılıyor. Ergenlik dönemindeki gençlerin ise kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için günde 2 su bardağı süt veya yoğurt, 120 gram peynir tüketmeleri gerekiyor.

5-Sigara içmeyin alkolden kaçının

Yapılan çalışmalara göre sigara içmek kolon kanserinde de riski artırıyor. Dolayısıyla içiyorsanız hemen bırakın, alkol kullanmıyorsanız başlamayın. Alkol tüketiyorsanız miktar ve sıklığını mutlaka azaltın.

6-D vitamini düzeyinizi kontrol edin

Yapılan çalışmalarda D vitamini yetersizliği olan kişilerde kolon kanseri sıklığının yüksek olduğu bildirilmiş. D vitamini düzeyinizin yeterli olup olmadığından emin olmak için tahlil yaptırılmalı. D vitamini yetersizliği söz konusu ise doktorunuza başvurun.

7-İdeal kilonuza ulaşın

Obez veya aşırı kilo kolon kanserinin oluşumuna sebep olan risk faktörleri arasında gösteriliyor. Sağlıklı ağırlığa ulaşmak için gerekli olan beslenme önlemlerini alın. Tek başınıza kilo veremiyorsanız hedef ağırlığınıza bir uzman yardımı alarak ulaşın. Karın bölgesindeki yağlanmaya dikkat edin.

8-Salatanız rengarenk olsun

Sebzelere doğal rengini veren maddeler, kanser öncüsü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple günde 2-3 porsiyon salatayı sofranızdan eksik etmeyin. Salatalarınızın mevsim sebzelerinden oluşmasına ve olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen gösterin. Üzerine haşlanmış nohut, kuru fasulye, bulgur, mısır ve yarma ilave edin.

9-İşlenmiş et ve et ürünlerinden kaçının

Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin üretimi sırasında renk ve ürün kalitesini korumak amacıyla kullanılan nitrit ve nitratlar kanserojen özellik taşıyor. Bu yüzden tüketiminden sakının.

10-Kırmızı et tüketimini sınırlandırın

Kırmızı et tüketimi arttıkça kolon kanseri görülme riski yükseliyor. Bu nedenle kırmızı et tüketiminiz haftada 500 gramdan daha az olması gerekiyor. Diğer yandan eti pişirirken de yanmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.

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