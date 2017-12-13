‘Diş teli’ tedavisinde yaş sınırı var mı?

Halk arasında 'diş teli' olarak bilinen ortodontik tedavi, sadece çocuklarda ve gençlerde mi etkili oluyor? Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Ruhi Nalçacı cevapladı...

Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Ruhi Nalçacı, ortodontik tedavilerin artık eskisi gibi uzun sürmediğini ve takılan tel sebebiyle estetik olmayan bir görüntüye sebep olmadığını belirtiyor. Diş telinin ileri yaşlarda etkili olmadığı kanısının da yanlış olduğunu belirten Nalçacı, özellikle ‘selfie’nin hayatımıza girmesiyle bu tedavilere olan rağbetin artırdığını belirtti.

“SELFİE ÇIKTI, DİŞ TELİNE TALEP ARTTI”

Dentomed İmplant ve Estetik Diş Kliniği’nden Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Ruhi Nalçacı, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ortodontik tedavi talebinin de hatırı sayılır ölçüde arttığını belirtti ve şu bilgileri verdi:

Ortodontik tedavi olarak da bilinen dişlere takılan teller ile eğri dişlerin düzeltilmesi, son yıllara kadar daha çok çocuklar ve genç bireyler tarafından tercih ediliyordu. Tel tedavisinin belli bir yaşı olduğu, dolayısıyla ortodontik tedavinin geç dönemde yapılmasının pek de mümkün olmadığı genel bir kanıydı.

Sosyal hayatta, özellikle de sosyal medyada gülümsemenin vazgeçilmez hale gelmesi, selfie modasının 7 den 70'e yaygınlaşması – ki güzel bir selfie pozunun vazgeçilmezi gülümsemedir- ortodontiye olan artan talebin sebeplerinden sayılabilir.

Aslında bu artışa bir de genel olarak tüm tıbbi yaklaşımların geçirdiği büyük kavramsal devrim açısından da bakmak lazım. Geçtiğimiz yüzyılda tıbbın hedefi hastayı iyileştirmekken, 21. Yüzyılda bu hedef sağlıklıyı geliştirmeye dönüşmüş durumda. Önceki dönemde 40'lı yaşlarını geçirmekte olan bir birey diş doktoruna diş ağrılarını giderme veya eksik dişlerine bağlı çiğneme problemlerine çare bulmak için gelirdi. Günümüzde ise tamamen sağlıklı dişlere sahip erişkin bireyler daha estetik dişler veya kendisini daha çekici gösterecek gülüş tasarımı için kliniğimizi tercih etmekteler. Bu noktada diş telleri ile yapılan düzeltmeler, iyi bir gülüş için vazgeçilmez yöntemler arasındaki yerini çoktan almış durumdadır. Tabi teknolojik ilerlemelerin tel tedavisindeki talep artışına etkisini de yabana atmamalıyız.

KAÇ ÇEŞİT DİŞ TELİ VAR?

Ortodontik tedavilerin en önemli dezavantajı olarak düşünülen uzun tedavi süreleri ve diş tellerinin estetik olmayan görünümü sağlık alanındaki teknolojik ilerlemeler sayesinde artık bir sorun değil! Kullanımı son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşan görünmez diş telleri (Şeffaf Plaklar-İnvisalign), içten takılan diş telleri (Lingual Tedavi) ve şeffaf (Porselen) braketler artık daha çok erişkin bireyin ortodontik tedavileri tercih etmesine neden oluyor. Eskiye oranla çok daha uygun fiyatlara ulaşılan bu tedaviler artık hastaların bütçelerini de zorlamıyor. İmplant veya lamina diş gibi estetik düzeltmeler öncesinde yapılan kısa süreli ortodontik tedaviler ile daha doğal bir gülümsemeye kavuşmak mümkün oluyor. Alt veya üst çenesinde gerilik veya ilerde olma durumu olan, doğuştan veya sonradan travma sonucu alt veya üst çenesinde deformiteye sahip vakalarda plastik cerrahi ile yapılacak düzeltmeler artık tel tedavisi yapılmadan gerçekleştirilmiyor.

Estetik ve dijital ortodontik tedaviye olan ilgi, yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak ve ucuzlayacak. İleride çevremizde çocuklardan çok erişkinlerde diş tellerini göreceğiz.