Doktorlar kanser için pedal çeviriyor

Kanser için bisikletle yola çıktılar. Kanserle mücadelede farkındalık yaratmak isteyen 3'ü doktor toplam 10 kişi GBI Europe 2017 bisiklet yolculuğuna katıldı.

Geçen yıl Florence Nightingale Hastanesi doktorlarından Şefik İyidem ve Mazhar Çelikoyar GBI Europe bisiklet yolculuğuna katılmıştı. Viyana'dan Berlin'e bisikletleriyle, kanser mücadelesine destek amacıyla yolları aşmışlardı.

Bu sene ise ekibe eklenen Burcu Gümüşay ile 3 kişi Florence Nightingale Hastaneleri adına GBI Europe'ta pedallayacaklar.

GBI Europe 2017 için farklı bir güzergah izliyor: Londra'dan Düsseldorf'a gidilecek. Altı gün sürecek bu yolculukta günlük sürüşler son gün hariç 100-120 km dolayında.

GBI açılımı, Global Biking Initiative (Küresel Bisiklet İnsiyatifi). Amaçları da bisikletleriyle katılanların kendi ülkelerinde seçmiş oldukları kuruluşlara yardım toplamaya çalışmaları. Geçen yıl ekip Kanser Savaşçıları Derneği'ne destekte bulunmaya çalışmıştı. Bu yıl da tüm çabalar kanser için devam edecek.

Geçen yılki katılıma göre bu sene bazı farklılıklar var. Geçen yıl Türkiye'den 23 kişi katılmıştı. Bu yıl ise katılım 10 kişiden oluşuyor. Türkiye grubunun %30'u İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden destekleniyor.