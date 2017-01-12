Dolgu tedavisi tarihe mi karışıyor?

İngiliz bilim insanları, dişin kendi kendini tamir edebileceğini ve böylece de dolguya gerek kalmayabileceğini açıkladı. King's College Üniversitesi'nde çalışmayı sürdüren araştırmacılar, yaptıkları deneyler sonucunda diş çürüklerinin tedavisinde 'tam, etkili ve doğal tedavi' elde ettiklerini duyurdu.

İngiliz bilim insanları, dişin kendi kendini tamir edebileceğini ve böylece de dolguya gerek kalmayabileceğini açıkladı. King's College Üniversitesi'nde çalışmayı sürdüren araştırmacılar, yaptıkları deneyler sonucunda diş çürüklerinin tedavisinde 'tam, etkili ve doğal tedavi' elde ettiklerini duyurdu.

Aslında dolgu tedavisine gerek yok mu? İngiltere’de Londra merkezli bir üniversitede gerçekleştirilen çalışma, devrim niteliğinde bir sonuca ulaştı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, ufak çürükleri tedavi edebilecek bir formüle ulaştıklarını belirten bilim insanları, bu yöntemi ‘tam, etkili ve doğal tedavi’ olarak tanımlıyor.

‘Science Reports’ dergisinde yer alan çalışma, Londra merkezli King’s College Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından gerçekleştirildi. BBC Türkçe’nin haberine göre fareler üzerinde yapılan deneyde, biyolojik olarak çözünebilen bir sünger ilaca batırılıyor ve daha sonra diş çukuruna yerleştirildi. Deneyin sonunda, ‘Tideglusib’ isimli ilacın diş özündeki kök hücre oluşumunu harekete geçirerek, bir farenin dişindeki 0.13 milimetrelik delikleri tamir edebildiğini buldular.

Dişteki çürüğe önce ilaca batırılmış bir sünger yerleştiriliyor, ardından üzerine koruyucu bir kaplama yapılıyor.

TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ NOKTASI…

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Paul Sharpe, BBC’ye yaptığı açıklamada “Sünger çözünebilir, işin en önemli noktası bu” diyor.

Sharpe ayrıca “Süngerin yerleştirildiği yer minerallerle doluyor, neticede dentin kendini yeniliyor, böylece ileride değiştirmeniz gerekecek bir dolguya gerek kalmıyor” dedi ve şimdi de daha büyük çürüklerin tedavisi için aynı yöntemle başarıya ulaşmak istediklerini duyurdu.

Profesör Sharp, yakında yeni bir tedavinin mümkün hale gelebileceğini söylüyor:

“Çok uzun süreceğini sanmam, kendini yenilemeyi sağlayan tedavi yöntemleri arasında bu çocuk oyuncağı ve umarım 3 yıl ile 5 yıl arasında kullanıma sokulabilir.”

KANSER TEDAVİSİNDE DE ÖNEMLİ OLABİLİR

Rejeneratif (yenilenme) tıp alanı, hücrelerin bölünerek kendi kendini tedavi etmesini amaçlıyor, bu yöntem kanserin tedavisinde de önem arz ediyor.

‘Tideglusib’ isimli ilaç hücrelerdeki bir dizi kimyasal sinyal olan Wnt sinyal yolağını değiştiriyor. Hücreler arası sinyal iletimi aynı genetik bilgiye sahip hücrelerden farklı hücrelerin oluşumunda önemli rol oynuyor.

Ancak ilaç potansiyel bunama (demans) hastalarının tedavisinde denenmeye başlandı bile.

Bu diş çürüklerinin tedavisinde bulunan son yöntem. King’s College Üniversitesi’ndeki bir başka araştırmacı ekip, elektriğin mineralleri diş minesine yönlendirerek dişi güçlendirebileceğini düşünüyor.