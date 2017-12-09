Duş alırken yapılan 5 hata! İdeal duş süresi kaç dakikadır?

Vücudunuzu ya da saçınızı yıkarken bu hataları yaptığınızın farkında bile değilsiniz! İşte hemen hemen herkesin duş alırken yaptığı yanlışlar ve doğrusu…

Kimsenin aklına duş alırken uymamız gereken kuralların olduğu gelmez. Herkes alışkanlıklarına göre duş alır ve rahatlar. Ancak gerçek öyle değil. Duş alırken sağlığımız için uyulması gerekilen evrensel kurallar vardır.

UZUN SÜRE YIKANMAK

Tıpkı sıcak su gibi uzun banyolar da ciltte kızarıklıklara, kurumaya ve kaşıntılara neden olur. İdeal duş süresi 7-10 dakikadır.

DUŞ JELİNİN SIK KULLANIMI

Her duşta vücudunuzu duş jeliyle yıkamanız düşündüğünüzün aksine hiçte size iyi gelen bir uygulama değildir. Sık kullanılan duş jelleri cildinizin üzerindeki yağ dokularının ölüp cildinizin kurumasına neden olur. Bu sebeple duş jeli kullanımını en aza indirmeye çalışın.

SICAK SU

Çok sıcak suda duş almak cildi kurutur ve lekeler oluşmasını sağlar. Cildin üzerinde bulunan yağ dokularını yıkar ve cilt savunmasız kalır. Bu sebeple suyun 35-40 derece arasında bir sıcaklığa sahip olması sizin için iyidir.

ESKİ VE ISLAK SÜNGERLERİN KULLANIMI

Islak ve eski süngerler bakteri yuvalarıdır. Bu sebeple her 4 haftada bir süngerinizi değiştirmelisiniz. Aynı zamanda sünger yerine havlu veya bez kullanmayı tercih edin. Süngere göre daha uzun ömürlü ve sağlıklıdırlar.

AŞIRI KURULANMA

Vücudunuzu duştan sonra yumuşak bir havluyla kurulayın. Vücudunuzun biraz nemli kalmasına özen gösterin. Çünkü duştan sonra kullanacağınız nemlendirici kremler nemli vücutta daha kolay emilirler.