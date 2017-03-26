Farelerde işe yaradı! Gençlik ilacı insanlarda denenecek

Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bir ilk yaşandı. Araştırmacıların geliştirdikleri ilaç farelerin organlarının yaşlanma sürecini geri çevirdi, tüylerini tekrar çıkardı. Şimdi bu ilacın insanlar üzerinde denenmesi hedefleniyor.

Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geliştirilen bir ilaç yaşlanma sürecini geri çevirdi. İlacın denendiği farelerde tüyler yeniden çıktı, güçleri arttı ve karaciğer, böbrek fonksiyonları düzeldi. Bundan sonraki adım, ilacı insanlarda denemek…

Hollanda’daki bilim insanları, vücuttaki bölünme yeteneğini kaybetmiş yaşlı hücreleri arındırmayı hedef aldı ve farelerde başarı elde etti. İlaç ilk kez, yaşlı hücrelerin kaldırılmasıyla yaşlanmanın geciktirilmesinden ziyade, doğrudan tersine çevrilmesinin mümkün olabileceğine işaret ediyor. Sonuçları Tıp dergisi Cell’de yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanı Dr. Peter de Kaizer, “İnsanlar benim deli olduğumu düşündüler” şeklinde konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre daha önce yaşlanmış hücrelerin nötr ve zararsız olduğu, ancak hiçbir biyolojik katkısı olmadığı düşünülüyordu. Ancak son 10 yıl içinde yapılan deneylerde, bu hücrelerin yaşlanmaya bağlı hastalıklarda önemli bir rolü olduğu ve iltihaplı eklem romatizması, katarakt ve tıkalı damarlarda daha yüksek miktarda yaşlı hücre konsantrasyonu görüldüğü ortaya çıktı.

“İNSANLAR BENİM DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜLER”

Geçen yıl yine fareler üzerinde yapılan bir deneyde, yaşlı hücrelerin kendi kendilerini yok etmeleri sağlanmıştı. Bu yöntemle farelerin ömrü beşte bir oranında uzatılmıştı. Fakat son çalışma, ilk kez, yaşlı hücrelerin kaldırılmasıyla yaşlanmanın geciktirilmesinden ziyade, doğrudan tersine çevrilmesinin mümkün olabileceğine işaret ediyor. Çalışmada kullanılan peptid molekülü bu hücreleri hedef alıyor. Kimyasal dengeleri bozularak hücreler öldürülüyor.

İlacı geliştiren Dr. Peter de Kaizer, BBC’ye “İnsanlar benim deli olduğumu söylediler. İlk üç denemede haklı çıktılar” dedi. Ancak De Kaizer’a göre, dördüncü denemede başarı sağlandı.

İNANILMAZ SONUÇLAR!

Sonuçları Tıp dergisi Cell’de yayımlanan araştırmaya göre ilaç, hızlı yaşlanmaları için genetikleri değiştirilen ve doğal olarak yaşlanan (90 fare yaşı) iki fare grubu üzerinde denendi. 10 ay boyunca hayvanlara haftada üç kez peptid molekülü verildi. 10 gün içinde, farelerin yeniden tüyleri çıkmaya başladı. Üç hafta sonra hayvanların fiziksel güçleri arttı. Yaşlı fareler, ilaç verilmeyen hemcinslerine kıyasla çarkta iki kat fazla koştu. Bir ay kadar sonra da farelerin böbrek fonksiyonları normale dönmeye başladı.

KANSER HASTALARINDA DENENECEK

Dr. Peter de Kaizer, şimdi güvenlik testleri kapsamında ilacı agresif bir beyin tümörü türü olan “Glioblastoma multiforme” hastalarında denemeyi planlıyor. Bu hastalıkta, kanserli hücreler, yaşlı hücrelerinkine benzer özellikler taşıdığı için peptid molekülün bu hastalık için muhtemel bir tedavi yöntemi olabileceği belirtiliyor.