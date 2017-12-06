Prostat kanseri erken dönemde belirti verir mi? Prof. Dr. Derya Tilki cevapladı…

Almanya'da, Martini Klinik Prostat Kanseri Merkezi'nde çalışmalar yapan Prof. Dr. Derya Tilki, prostat kanserinin belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Üroonkoloji Kongresi kapsamında Türkiye'ye davet edilen Prof. Dr. Tilki, prostat kanseri konusunda iki önemli detayın olduğunu vurguladı. İşte Prof. Dr. Tilki'nin açıklamaları...

Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen Üroonkoloji Kongresi, Türkiye’den ve dünyadan 750’den fazla uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Ürolojik kanserler konusunda güncel bilgilerin paylaşıldığı kongreye, Almanya’nın Hamburg kentindeki Martini Klinik Prostat Kanseri Merkezi’nde çalışmalar yapan Prof. Dr. Derya Tilki de katıldı.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılan Prof. Dr. Derya Tilki, prostat kanserinde erken teşhisin önemine sık sık vurgu yaptı. İşte Tilki’den sozcu.com.tr’ye özel bilgiler…

Prostat kanseri ile ilgili genetik çalışmalarda, hem tedaviye hem de risk faktörlerinin belirlenmesi açısından yardımcı olacak yeni bulgular var mı?

Tabi ki… Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz; özellikle aile öyküsünde böyle bir hastalık geçmişi varsa, erken PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi gerçekten çok önemli. Hatta bırakın prostat kanserini, annede meme kanseri görülmüşse de erkenden tarama testleri yaptırılmasını öneriyorum. Çünkü gen mutasyonları gerçekten burada önemli bir rol oynuyor.

‘Erkeklerde düşük düzeyli testosteron, prostat kanserini tetikliyor’ başlıklı çalışmalar var. Bu çalışma hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?

Açıkçası bu çok çelişkili bir konu. Hatta daha çok tam tersi bir durumun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de her iki durumun yarattığı bir kanser olasılığından bahsetmek şu an için doğru değil.

Prostat kanserinde erken belirtilerle ilgili neler söylersiniz?

Prostat kanserinde belirtiler kendilerini erken safhada maalesef çok göstermiyor. Diğer kanserlerin aksine ağrı ya da farklı semptomlarla kendisini göstermediği için, erkeklerin en azından 45 yaşından itibaren mutlaka PSA testini yaptırmasını öneriyorum. Çok basit bir test bu. Testin sonuçlarına göre de bir tedavi şeklinin belirlenmesi gerekiyor.

PROSTAT KANSERİNDE İKİ ÖNEMLİ DETAY

Üroonkoloji Kongresi kapsamında yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Derya Tilki’nin altını çizdiği diğer konular ise şöyle ise şöyle…

*Prostat kanserinde iki önemli detay var: Birincisi erken teşhis ikincisi ise eğer bir cerrahi müdahale yapılacaksa bunun uzman kişilerce yapılması. Çünkü prostat cerrahisi son derece hassas ve dikkatle gerçekleştirilmesi gereken cerrahi türlerinden birisidir.

ROBOTİK Mİ AÇIK CERRAHİ Mİ?

*Eğer hasta ameliyat olmaya karar verirse, bu ameliyatın şekli konusunda iki farklı seçeneğimiz var: Bir tanesi robotik cerrahi, diğeri açık cerrahi. Bu son derece ihtilaflı bir konu. Sonuçlarına baktığımızda, ameliyatın robotik ya da açık yapılması arasında çok ciddi farklılıklar yok. Dolasıyla burada vermek istediğim ana mesaj; hastalara robotik ya da açık cerrahi yapılıp yapılmaması konusunda bir tercih beyan etmektense, ameliyat olacakları cerrahın hangi alanda daha fazla deneyime sahip olduklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer o cerrah açık ameliyatlarda daha deneyimli ise açık ameliyatı tercih etmeliler, robotikte daha deneyimli ise robotik cerrahiyi tercih etmeliler.

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*Radikal prostatektomi yapılan hastalarda erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) karşı karşıya kaldığımız en temel risklerden bir tanesi. PSA yöntemleri kullanılırsa ve erken dönemde eğer teşhis edilirse, tecrübeli bir cerrahın ellerinde erektil disfonksiyon sorunu, hastaların yüzde 75'ine kadar oranlarda engellenebiliyor. Yine radikal prostatektomi yöntemi ile yapılan ameliyatlarda, kontinans yüzde 93-95 oranlarında tekrar kazanılıyor.