Serotonin düzeyini artıran 10 besin grubu

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, iştahı ve ruh halini etkileyen serotonini hangi besinlerden alabileceğimizi söyledi. Ayrıca bu besinler, antidepresan etki sağlayarak depresyonla savaşta yardımcı olabiliyor...

Depresyonla mücadelede önemli bir yeri olan serotonin, iştahı ve ruh halini direkt etkiliyor. Siz de herhangi bir besin alerjiniz yoksa, depresyonla mücadelede serotonin düzeyini artıran bu besinlerden destek alabilirsiniz.

“Tiamin ve folik asit gibi B komplex vitaminler de serotonini etkiler. Doktorlar depresyonla mücadelede beyindeki serotonin seviyelerinin artması için antidepresanlara yönelirler. Beyin bir amino asit olan triptofanı serotonin yapımında kullanır. Serotonin sindirim sisteminde de bulunur ve bazı besinler serotonin seviyelerini azaltıp, arttırabilirler. Triptofandan fakir diyetler düşük serotonin seviyelerine neden olup, bireylerde depresyon, baş ağrıları ve uyku problemlerine yol açar.” şeklinde konuşan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, serotonin kaynağı besinleri sıraladı:

Tahıllar; B grubu vitamin zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü ve bira mayası serotonin üretimine yardımcı. Kahvaltıda tercih edilecek bir granola, yulaf ezmesi, tam tahıl gevreği yada tam tahıllı bir muffin yemek serotonin arttırımına yardımcı besin ögeleriyle güne başlamanızı sağlar .

Balık; Somon, taze ton balığı, kırlangıç balığı, sardalye, ringa balığı, uskumru ve pisi triptofandan zengin olup serotoninin mükemmel kaynaklarındandır.

Tavuk, hindi gibi kümes hayvanları serotoninin vücutta ve beyinde optimal seviyelerde kalması için gerekli en iyi triptofan kaynaklarıdır. Et (sığır , kuzu) ve karaciğer serotonin oluşturulmasını kolaylaştıran amino asit ve diğer besin öğelerini içerir.

Kuru yemiş ve yağlı tohumlar; Serotonin üretimi için ceviz önemli bir kaynak. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yerfıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonini artırabilir.

Yağlar; Serotonin üretimi arttırımı için esansiyel yağ asitleri (omega 3 ve 6) gerekli. Balık, ceviz ve keten yağında bulunan omega-3 yağ asitleri , kanola, üzüm çekirdeği, aspur, ayçiçeği ve buğday tohumu yağında bulunan Omega-6 yağ asitleri . Gama-linoleik asit ise mavi-yeşil alg ve siyah frenk üzümü, çuha çiçeği ve hodan yağında bulunur.

Süt ürünleri; Protein zengini yumurta serotonin üretimi için esansiyel yağ asitleri ve aminoasit içerir . Yumurta beyazı iyi bir kaynak. Süzme peynir, çedar ve gravyer peyniri, süt ve yoğurtta serotonin seviyelerini arttırmak ve korumak için iyi besinler.

Meyveler; Muz , kivi , ananas , erik, greyfurt, mango, tatlı ve sulu ve kavunda yüksek serum konsantrasyonu var , bu da serotonin üretiminde kullanışlı hale getiriyor . Domates ve avokadoda beyinde serotonini optimal düzeye getirmek için gerekli besin öğelerinden zengindir.

Sebzeler; Mısır, brokoli, karnabahar, brüksel lahana , ıspanak , kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzeler, serotoninden zengin, kabuklu fırınlanmış patates ve mantarda iyi kaynakları . Soya ürünleri ( tofu , soyasütü , soyafasülyesi ) serotonin seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı.

Baklagiller; Mercimek, maş fasulyesi, nohut, bezelye, lima fasülyesi ve diğer fasülye çeşitleri vb. Humus, mercimek çorbası ve bu ürünler ile yapılmış besinler serotoninin iyi kaynaklarıdır.

Kakao; Yüksek oranda fenilalanin içerir , depresyon tedavisinde kullanıldığı çalışmalar mevcut. Serotonin üretimini arttırır . %70 ve üstü kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilebilir.

GÜLMEYİ UNUTMAYIN!

Bu besinlerin dışında egzersiz yapmak, güneş ışığı almak, yeterli D vitamini almak çok önemli. Ancak depresyonla savaşta gülmenin ve yeterli uykunun iyileştirici etkisini unutmayın.”