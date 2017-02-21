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Mobil spor uygulamaları vücuda iyilikten çok kötülük yapabilir

Teknolojinin gelişimi devam ediyor ve teknoloji hayatımızın her alanına yayılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de spor alanı, peki sporla ilgili uygulamalar ne kadar faydalı?
13:2121 Şubat 2017
Sağlık
Mobil spor uygulamaları vücuda iyilikten çok kötülük yapabilir
Teknolojinin gelişimi devam ediyor ve teknoloji hayatımızın her alanına yayılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de spor alanı, peki sporla ilgili uygulamalar ne kadar faydalı?

Telgraph.co.uk’da yer alan habere göre, gün geçtikçe yayılan mobil spor uygulamaları iyilikten çok zarar verebilir. Johns Hopkins üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri uzmanı olan Dr. Greg Hager, cihazların faydalarının tam olarak kanıtlanmış olmadığını, hatta zararlı olabileceğini söyledi.

Çoğunlukla 10.000 adım atılmasını öneren mobil uygulamaların bu önerisi, 1960’lı yıllarda bir Japon erkeği üzerine yapılan çalışmaya dayanıyor. Bu çalışmaların kişilere göre farklılık gösterebileceğini söyleyen Greg Hager, herkes için bu değerlerin değişebileceğini, klasik spor tavsiyelerinin programlardan daha faydalı olabileceğini belirtti.

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Son güncelleme: 15:3221.02.2017
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